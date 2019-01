Serhat Dogan präsentiert am 19. Januar Culture-Clash-Comedy im Gleis 1

Syke – Für Joachim Schröder ist es „ein großartiger Start ins neue Comedy- und Kabarettjahr in Syke“. Der geistige Vater der Comedy-Ära im Gleis 1 freut sich auf den ersten Auftritt von Serhat Dogan. Am Samstag, 19. Januar, tritt der türkische Schauspieler und Komiker mit seinem Programm „Kückück! Ein Türke sieht Schwarz-Rot-Gold“ auf.

Was erwartet die Gäste an diesem Abend (Beginn: 20 Uhr) im Gleis 1? „Culture-Clash-Comedy vom Feinsten“, verspricht Schröder. In seinem zweiten Soloprogramm beschäftigt sich Dogan damit, wie sehr er sich seit seiner Ankunft in Deutschland vor 14 Jahren an seine neue Heimat gewöhnt hat – und in welchen Bereichen des Lebens es zu ungewöhnlichen Zusammenstößen von deutscher und türkischer Lebensart kommt.

Dogan ist gewissermaßen das lebende Beispiel der kulturellen Verquickung: 2014 ohne nennenswerte Deutschkenntnisse eingereist, hat er sich mittlerweile so an seine neue Heimat gewöhnt, dass er sogar im Winter Fahrrad fährt und an roten Ampeln hält. Die Pressemitteilung verdeutlicht die Kuriositäten, die sich da ergeben können: „Wenn ein Türke mit einer Sozialpädagogin zusammenzieht und danach beim Aufhängen seines Fenerbahce-Istanbul-Wimpels die Feng-Shui-Regeln beachtet, dann bekommt der Begriff Integration eine völlig neue Bedeutung. Es ergeben sich ungeahnte Einblicke in die deutsche Psyche, die Serhat nur mithilfe zwei weiteren deutschen Traditionen verarbeiten kann: Bier und Jägermeister.“

Serhat Dogan redet in 90 rasanten Minuten über Deutsche, Türken und Deutsch-Türken, Männer, Frauen, Weicheier und Kuckucksuhren und tanzt sogar ein wenig. Der Vorverkauf hat begonnen, Tickets gibt es zum Preis von 21 Euro (ermäßigt 17,50 Euro) wie üblich direkt im Gleis 1 – oder über Nordwestticket, etwa bei den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung.

fj