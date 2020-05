Syke schlachtet das Sparschwein

Weniger Steuereinnahmen wegen Corona

+ © S. Hofschlaeger / pixelio.de Für die Stadt geht es im Zeitalter unsicherer Einnahmen ans Eingemachte. © S. Hofschlaeger / pixelio.de

Syke - Syke ist nicht pleite und wird so schnell auch nicht pleite gehen. Das ist aber auch schon so ziemlich die einzige Aussage, die sich derzeit in Bezug auf die finanziellen Folgen der Corona-Epidemie für die Stadt mit großer Sicherheit treffen lässt. Bei allem, was tiefer geht, ist Stochern im Nebel angesagt.