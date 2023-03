Gut beschirmt zum Frühlingsfest

Von: Anke Seidel

Teilen

„Drei Treffer – eine Waffel umsonst“: Das lassen sich viele Gäste des Frühlingsfestes nicht zweimal sagen und zielen genau. © Jantje Ehlers

Die winterliche Witterung hat dem Frühlingsfest keinen Abbruch getan: Die Besucher strömten in die Syker Innenstadt.

Syke. Kein Flockentanz, aber kalter Nieselregen hat am Sonntag das Frühlingsfest in der Syker Innenstadt begleitet. Doch davon ließen sich große und kleine Gäste nicht abschrecken. Gut beschirmt und mit heiterer Gelassenheit bummelten sie über die lange Flaniermeile, nutzten die offenen Türen der Geschäfte oder setzten mit Schwung eines der Glücksräder in Bewegung.

Sie drehen sich an diesem Sonntag gleich an mehreren Stellen unermüdlich. Die Gewinne kommen gut an. Noch besser die Stände mit duftenden Schmalzkuchen, vor denen sich zeitweise Schlangen bilden. Der Tisch ist ohnehin reich gedeckt, zünftige Bratwurst und Pommes frites gehören genauso zum Angebot wie orientalische oder asiatische Spezialitäten.

„Drei Treffer – eine Waffel umsonst!“, laden die Wasserballer des TuS Syke zum Mitmachen ein. Kleine und große Besucher lassen sich das nicht zweimal sagen. Für ihre ehrenamtliche Arbeit werben außerdem die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) und das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Nur wenige Schritte entfernt bietet die Tierschutzgruppe Bruchhausen-Vilsen Lose an – damit kein Tier ein schweres Los erleiden muss.

Mit Hot Pants und High Heels

Wer das winterliche Frühlingsfest als tierisch kalt empfindet, zieht die Kapuze tiefer ins Gesicht. Was für ein Kontrast zu den lächelnden Models, die bauchfrei oder mit Hotpants und High Heels unterwegs sind: Für die Modenschau von Olga Arandini haben Andrea und Frederic La Fleche ihnen den roten Teppich in ihrem Fachgeschäft ausgerollt. Auf bequemen, teilweise mit Lammfell bedeckten Sitzmöbeln lassen sich Zuschauerinnen wie Zuschauer die neue Mode in frühlingsfrischen Farben oder elegantem Schwarz präsentieren – und spenden immer wieder Beifall.

Draußen perlt derweil der Regen auf dem glänzenden Lack der neuen Fahrzeuge, die verschiedene Autohändler vorstellen. Ein offensichtlicher PS-Fan ist begeistert: Wann kann man einem Mustang schon mal unter die Motorhaube schauen? Ganz anders sind die jüngsten Besucher unterwegs: Jungen und Mädchen genießen die Fahrt in einem der Karussells in der Innenstadt. Eines bietet sogar einen kleinen Höhenflug. Für Stimmung nach Noten sorgt unermüdlich der Musikzug aus der Grafenstadt Hoya.

Mit großen Augen bleiben Kinder vor den Glaskästen mit großen Plüschfiguren stehen, die an einem dünnen roten Faden hängen: Münze einwerfen, mit dem Außenknopf die Schere im Inneren bewegen – und mit ein wenig Glück das lila Phantasiepferd oder das grüne Knuddelmonster mit nach Hause nehmen. Ganz einfach, oder? Ist es aber ganz und gar nicht, verrät das enttäuschte Kopfschütteln etlicher Kunden.

Und dann an den warmen Ofen

Andere vertiefen sich derweil in Informationsgespräche über Solaranlagen oder Dachfenster – oder blicken sehnsuchtsvoll in ein ausgestelltes Reisemobil und bewundern den Komfort.

Lächelnd beugt sich im Nieselregen ein Besucher zu seiner Begleiterin und verspricht: „Zuhause machen wir uns gleich den Ofen an.“

Vergnügt drehen die jüngsten Gäste ihre Runden in einem der Karussells in der Syker Innenstadt. © Ehlers, Jantje

Ein Bummel über das Syker Frühlingsfest gehört für viele Menschen aus der Region einfach dazu. © Ehlers, Jantje