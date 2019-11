Wohngebiet am Syker Hallenbad soll Profit, Umweltschutz und bezahlbaren Wohnraum vereinen

Der aktuelle Entwurf sieht eine Ring- und zwei Stichstraße vor. Legt man einen Ausschnitt des Entwurfs über das Satellitenbild des Bereichs, erkennt man unter anderem: An der Kreuzung von Am Lindhof und Lindhofhöhe soll nach den Vorstellungen von Stadtplaner Wolfram Schneider ein Kreisel errichtet werden. Zudem ist gegenüber ursprünglichen Entwürfen der Abstand zum Hohlweg, der südlich des Areals verläuft, deutlich vergrößert worden.

Syke - Es gehört zur alltäglichen Arbeit einer Stadtverwaltung, unterschiedliche Interessen möglichst verträglich unter einen Hut zu bringen. Mit dem geplanten Neubaugebiet „Hallenbadareal“, das auf einem gut acht Hektar großen Bereich westlich des Syker Bads entstehen soll, versucht das Rathaus nun gewissermaßen die Quadratur des Kreises.

Die Stadt möchte ein eigenes Baugebiet entwickeln und damit Geld verdienen, bezahlbaren Wohnraum schaffen, den Klimaschutzgedanken fördern und der historischen Kulturlandschaft Rechnung tragen. Wie all das funktionieren soll, haben Bürgermeisterin Suse Laue, Erster Stadtrat Thomas Kuchem und Stadtplaner Wolfram Schneider jetzt im Gespräch mit der Kreiszeitung erläutert.

„Zum ersten Mal seit Jahrzehnten“, so betont die Bürgermeisterin, sei man mit dem Projekt in der komfortablen Situation, selbst etwas entwickeln zu können. Die Stadt ist Eigentümerin des Areals. Das heißt: keine Kosten für Grunderwerb und die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen nach eigenen Vorstellungen zu bestimmen und so zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises hatte für Syke unter anderem Angebotsengpässe bei günstigen Mietwohnungen in allen Wohngrößenklassen ausgemacht.

Syke: Bezahlbarer Wohnraum mit drei Geschossen

Das Problem: Bezahlbarer Wohnraum fängt laut Wolfram Schneider „erst ab drei Geschossen an, sich zu rechnen“. Die aktuellen Pläne, die am 21. November im Bauausschuss beraten werden, sehen genau das vor: eine dreigeschossige Bauweise.

Allerdings will man sich die topografischen Besonderheiten des Bereichs zunutze machen: Dass das Areal in Richtung Südosten deutlich sichtbar abfällt, sollen nur dort die dreigeschossigen Gebäude entstehen. In der Fortführung der bereits bestehenden Bebauung entlang der Straße Am Lindhof würde nur eine zwei- oder zweieinhalbgeschossige Bauweise erlaubt sein.

+ Auf dem Areal westlich des Hallenbads soll ein neues Wohngebiet entstehen. © Jantje Ehlers

Das Konzept, das derzeit als Diskussionsgrundlage dient, hat sich gegen fünf andere durchgesetzt. Es sieht im nördlichen Bereich zwei Stichstraßen sowie im Süden eine Ringstraße vor. Die Zuwegung erfolgt über Am Lindhof. Wolfram Schneider stellt sich vor, dass im Kreuzungsbereich von Lindhofhöhe und Am Lindhof ein Kreisel entstehen soll. „Das würde vieles erleichtern“, so Schneider. Eine Antwort von der Straßenbaubehörde dazu stehe aber noch aus.

Verwaltung entfernt zweite Baureihe - wegen historischen Hohlwegs

Dennoch sind die Planungen insgesamt schon außergewöhnlich präzise umrissen – wenn man bedenkt, dass sich das Verfahren eigentlich noch ganz am Anfang befindet. In dieser ersten Stufe müsste laut Schneider eigentlich nur der Geltungsbereich des Baugebietes umrissen werden.

Dass die Pläne schon sehr viel konkreter sind, liegt auch an der Reaktion der Verwaltung auf Hinweise von Bürgern, betont Laue. So wurde gegenüber ersten Planungen eine im Südosten geplante zweite Baureihe entfernt. Grund: der jenseits der Grenzen des Baugebiets verlaufende historische Hohlweg nach Henstedt und der angrenzende Baumbestand. „Natürlich müssen wir die grünen Lungen bereithalten“, räumt Laue die Sinnhaftigkeit dieser Modifikation ein. In dem neuen Entwurf ist nun ein „breiter Schutzstreifen“ (Laue) eingeplant worden – auf Kosten von fünf bis zehn Wohneinheiten. Übrig bleiben noch 50 bis 70 Wohneinheiten, verteilt auf Einzel-, Doppel- und Mehrparteienwohnhäuser.

„Hallenbadareal“ soll Syker Vorzeigequartier werden

Für die will die Stadt eine Reihe von Rahmenbedingungen und Vorschriften festlegen. Einige Beispiele: Garagen und Carports mit Flachdach müssen mit einem Gründach versehen werden, Schotter- oder Steinschüttungen im Garten sind verboten. Pro 300 Quadratmeter Baugrundstück ist mindestens ein Baum oder Strauch zu pflanzen und zu unterhalten. Ausdrücklich erlaubt sind Anlagen zur Energiegewinnung. Und ein Viertel aller errichteten Wohnungen soll „Personen mit besonderem Wohnbedarf“ vorbehalten sein.

Das „Hallenbadareal“ solle „ein Vorzeigequartier gegen den Klimawandel“ werden, hofft Thomas Kuchem. „Das ist unsere Chance, ein Zeichen zu setzen“, meint auch die Syker Bürgermeisterin, die in den künftigen Beratungen in den politischen Gremien auf eine konstruktive Zusammenarbeit hofft.

Denn allen sorgfältigen Vorarbeiten zum Trotz: „Am Ende muss natürlich die Politik dahinterstehen“, sagt Wolfram Schneider. Mit seinem veränderten Entwurf möchte er kritischen Stimmen vor allem signalisieren: „Wir haben eure Bedenken gehört!“