Polizei verlegt Syker 24-Stunden-Dienststelle zeitweise nach Bassum

Sperrungen am Tag der offenen Tür

+ © Polizei Am Tag der offenen Tür ist eine direkte Fahrt durch Syke nicht möglich. © Polizei

Syke - Wenn am Sonntag, 9. September, die Polizei beim Tag der offenen Tür in Syke ihre Arbeit vorstellt, werden die Beamten dennoch in voller Stärke einsatzbereit sein. Teile der Innenstadt sowie die B6-Durchfahrt sind an diesem Tag gesperrt, das Kommissariat nicht regulär erreichbar.