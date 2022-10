„Syke-Nord ist explodiert“ ‒ Kein Platz mehr an Barrier Grundschule

Von: Michael Walter

Die Stadt will es den Eltern freistellen, ob sie ihre Kinder lieber zur Luise-Chevalier-Schule (Foto) oder zur Grundschule am Lindhof schicken wollen. Archivbild: Michael Walter © Walter, Michael

Okeler Kinder sollen zukünftig nicht mehr in Barrien zur Schule gehen. Eltern sollen selbst entscheiden ob es an den Lindhof oder die Luise-Chevalier-Schule geht.

Syke – Die Grundschule an der Wassermühle in Barrien ist rappelvoll. Deshalb zieht die Stadt jetzt die Notbremse und ändert die Schulbezirke: Kinder aus Okel sollen in Zukunft nicht mehr in Barrien zur Schule gehen, sondern in Syke.

Grundschule am Lindhof würde Okeler Schüler mit Kusshand aufnehmen

So hatte es Claudia Prößler, die zuständige Fachbereichsleiterin bei der Stadtverwaltung, der Politik vorgetragen und dafür – bei zwei Enthaltungen – eine einstimmige Empfehlung vom Schulausschuss des Rats erhalten. Den formalen Beschluss muss der Rat selbst noch fassen.

„Syke-Nord ist explodiert“, brachte Prößler die Hintergründe etwas plakativ auf den Punkt. Neue Baugebiete und starker Zuzug in die nördlichen Ortsteile der Stadt haben den Anteil der Familien mit kleinen Kindern nach oben schnellen lassen. Und dieser Zuwachs droht der Barrier Grundschule jetzt sinnbildlich das Genick zu brechen. Zumal dort in den nächsten Jahren auch der Ausbau zur ganztägigen Grundschule bevorsteht (wir berichteten).

Die Grundschule an der Wassermühle ist mehr als voll und kann in Zukunft nicht mehr alle Kinder aus dem Syker Norden aufnehmen. Archivbild © Jaursch, Frank

Die Grundschule am Lindhof würde die Okeler Kinder mit Kusshand aufnehmen: Die Schule ist vierzügig konzipiert, hat aber aktuell damit zu kämpfen, die dafür notwendigen Schülerzahlen überhaupt noch zu erreichen. Im Ausschuss bestätigte Schulleiterin Tina Lehmann: „Im Moment sind wir nur noch knapp vierzügig. Zum nächsten Schuljahr könnten wir womöglich dreizügig werden.“ Die Stadtverwaltung will den Okeler Eltern allerdings freistellen, ob sie ihre Kinder lieber zur Grundschule am Lindhof oder zur Luise-Chevalier-Schule an der Ferdinand-Salfer-Straße schicken möchten. Das betonte Claudia Prößler.

Nach Heiligenfelde ist für Okeler Kinder die Busverbindung zu schlecht

Grundsätzlich wäre auch Heiligenfelde als Schulort für die Okeler Kinder in Frage gekommen, so Prößler weiter. Die Schule sei nach dem Ausbau dafür groß genug. „Aber die Schülerbeförderung wäre nach Heiligenfelde nicht gegeben.“ Sprich: Es gibt keinen Bus von Okel nach Heiligenfelde.

Die mangelhafte Busverbindung sei auch der Grund gewesen, warum es nicht die Ristedter Kinder getroffen hat: Von Ristedt nach Barrien gibt es einen Schulbus, von Ristedt nach Syke jedoch nicht. Jedenfalls nicht zu akzeptablen Zeiten: „Die Kinder kämen entweder deutlich zu früh oder deutlich zu spät“, so Prößler.

Seitens der Politik gab es keine Bedenken gegen diese Änderung der Schulbezirke. Allerdings gab der Ausschuss der Verwaltung den Auftrag mit auf den Weg, eine unbürokratische Regelung für Geschwisterkinder zu finden. Damit Familien nicht vor dem Problem stehen, ein Kind in Barrien und eins in Syke an der Grundschule zu haben. Das hatte die Verwaltung laut Prößler bisher nicht auf dem Schirm.