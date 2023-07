Syke nimmt an Jugendaustausch mit Marokko, Polen und Israel teil

Von: Frank Jaursch

Lennox Meier, Martyna und Kamila Lewandowska (vorn v.l.) freuen sich mit Stadtjugendpfleger Abdelhafid Catruat über das neue Syker Jugendaustausch-Angebot. © Frank Jaursch

Für mindestens zehn junge Syker ist Platz bei der internationalen Jugendbegegnung in Marokko. Anmeldungen können bis Ende August 2023 eingereicht werden.

Syke – Vier Staaten. 40 junge Menschen. Eine gemeinsame Idee – und Syke mittendrin: Das ist in Kurzform der Inhalt der internationalen Jugendbegegnung vom 13. bis 23. Oktober in Marokko. Für mindestens zehn Syker zwischen 16 und 22 Jahren ist Platz bei dieser Fahrt, die wie schon bei der Premiere vor zwei Jahren in den Norden Marokkos führen wird.

Jugendliche aus Deutschland, Marokko, Polen und Israel nehmen an dem Projekt teil, das unter dem Dach des Hannoveraner Vereins Janun organisiert wird. Im Mittelpunkt stehen wieder interessante Begegnungen, Einblicke in andere Sprachen und fremde Kulturen.

Um diese Erfahrung für alle Teilnehmer zu einer erschwinglichen Angelegenheit zu machen, hat sich die Stadt ordentlich ins Zeug gelegt. „Wir haben ganz viele Fördermittel eingeworben“, sagt Bürgermeisterin Suse Laue und zählt – nicht ohne Stolz – auf: Das EU-Programm Erasmus+ ist mit im Boot, die Lions beteiligen sich, die Kreissparkasse trägt ebenso einen Teil dazu bei wie die PSD Bank Hannover und die Bingo Umweltstiftung. All diese Sponsoren sorgen dafür, dass der Preis für die zehntägige Reise inklusive Flug, Unterkunft und Halbpension lediglich bei 180 Euro pro Person liegt.

Politsche Spannungen beendeten den Jugendaustausch 2021 vorzeitig

Die Premiere im Oktober 2021 war für alle Beteiligten ein großartiges Erlebnis, endete allerdings vorzeitig und mit großen Problemen: Aufgrund diplomatischer Verstrickungen zwischen Marokko und Deutschland wäre die Gruppe damals beinahe im nordafrikanischen Land gestrandet, nur mit großer Kraftanstrengung und viel Improvisationsgabe gelang es, die jungen Gäste aus Syke und Wabrzezno damals über Spanien per Flugzeug und Bus nach Hause zurückzubringen.

Angst, dass es diesmal wieder so wird, haben die Beteiligten jedoch nicht: Die Spannungen zwischen Deutschland und Marokko seien Vergangenheit, die Beziehungen „auf einem guten Weg“, erzählt Suse Laue.

Gute Gründe, die Idee des Jugendaustausches voranzutreiben, gibt es nach ihrer Überzeugung genug. Drei Teilnehmer vergangener Treffen machen beim Pressetermin deutlich, wie viel der Austausch ihnen gebracht habe. „Man lernt extrem viel fürs Leben“, sagt etwa Lennox Meier, der vor einem Jahr bei dem jüngsten Jugendaustausch mit deutscher, marokkanischer und israelischer Beteiligung dabei war – damals in Ristedt. „Man kann andere Denkweisen kennenlernen, verbringt viel Zeit mit Menschen aus anderen Kulturen.“

Zustimmendes Nicken von Kamila Lewandowska und ihrer Schwester Martyna. Kamila erzählt, wie sehr sie – trotz der verkürzten Zeit – den Austausch 2021 in Marokko genossen habe. Im Mittelpunkt habe das Thema Klimawandel gestanden – ein gemeinsames Motiv, das alle Teilnehmer zusammengebracht habe. „Wir haben 300 Kilogramm Müll gesammelt.“

Ihre Schwester Martyna war als Polin und Syker Bürgerin beim Austausch in Sykes Partnerstadt Wabrzezno 2022 dabei – und als Übersetzerin eine viel gefragte Person. Sie hebt den großen Spaß hervor, den der Austausch ihr bereitet hat. „Das waren so liebe Leute“, erinnert sie sich – nicht ohne auch zu erwähnen, dass das Vermitteln der Kulturen und das Miteinander-Arbeiten wichtige Elemente waren.

Syke betritt Neuland - Jugendliche aus vier Nationen treffen sich

Mit dem neuen Treffen betritt Syke Neuland: Noch nie hat es so ein Treffen mit Jugendlichen aus vier Nationen gegeben. „Ich hätte auch nie gedacht, dass so was möglich ist“, räumt Abdelhafid Catruat, Stadtjugendpfleger und treibende Kraft hinter dem Austausch, offen ein. „Wir dachten einfach, wir versuchen’s mal.“

Mit dem Projekt scheine man „einen politischen Nerv getroffen zu haben“, fügt Catruat hinzu mit Blick auf die schnellen Reaktionen aus allen beteiligten Ländern. „Das ist derzeit eines der ganz besonderen Projekte in Europa.“

Wieder werden die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. So soll ein „interkultureller Garten“ aufgebaut werden – und der könnte anschließend als Modellprojekt an Schulen dienen.

Sich für einen Platz bewerben kann jeder, der in Syke wohnt und zwischen 16 und 22 Jahren alt ist. Voraussetzungen sind laut Stadt Teamfähigkeit, ein freundliches und offenes Auftreten sowie die Bereitschaft und Neugier, andere Kulturen kennenzulernen. Auch mit den Themen „Geschichte“ und „Umwelt“ sollten sich die Bewerber gern auseinandersetzen.

Anmeldungen

können noch bis Ende August abgegeben werden. Unter www.syke.de ist ein Bewerbungsformular, das ausgefüllt werden kann. Weitere Infos gibt Stadtjugendpfleger Abdelhafid Catruat (0151/72726203 oder a.catruat@syke.de).