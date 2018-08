Freie Fahrt zwischen Bassum und Syke - allerdings nur bis Montag

Radwegsanierung startet

Wieder befahrbar: die Kreuzung Finkenberg in Syke.

Syke - Die wichtigste Verbindung zwischen den Städten Syke und Bassum ist wieder passierbar. Unbemerkt von einem Großteil der Autofahrer wurde am vergangenen Freitag die Baustelle an der Finkenberg-Kreuzung aufgehoben, so dass jetzt sowohl die Bassumer Straße in Syke als auch die Landesstraße 333 in Richtung Lindenstadt genutzt werden können. Darüber hinaus steht die Zufahrt in Richtung Syker Nordumgehung (Auf der Heide) und die Verbindung nach Henstedt (Finkenberg) wieder zur Verfügung.