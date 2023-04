Syke: Nabu verleiht Hermfried Jacob die höchste Auszeichnung

Hermfried Jacob ist ziemlich stolz auf das kleine goldene Ding in dem gepolsterten Klappkästchen: Es ist die Lina-Hähnle-Medaille, die höchste Auszeichnung, die der Nabu deutschlandweit zu vergeben hat. Verliehen hat sie ihm der Nabu für Jacobs jahrzehntelange herausragenden Verdienste im Bereich der Umweltbildung mit Kindern und Jugendlichen.

Geehrt werden damit Mitglieder oder Nabu-Gruppen, die sich „in herausragender Weise um den Schutz der Natur und die Schaffung einer lebenswerten Umwelt verdient gemacht“ oder „sich in besonderer Weise für die Entwicklung des Nabu engagiert“ haben, heißt es beim Nabu selbst dazu. Hermfried Jacob hat sie für seine langjährigen Verdienste insbesondere im Bereich der Umweltbildung mit Kindern und Jugendlichen bekommen.

Hermfried Jacob ist mit Naturschutz buchstäblich groß geworden

Hermfried Jacob ist mit Naturschutz buchstäblich groß geworden. 1964 ist er geboren und zunächst auf einem Bauernhof in Leerßen aufgewachsen. „Da, wo heute Turner Garten- und Landschaftsbau ist“, sagt er. Um 1970 herum ist seine Familie dann nach Ristedt gezogen. Vater und Großvater hatten dort gebaut, und in einer Art schleichendem Prozess hat sich der Umzug über mehrere Jahre gestreckt. Noch heute lebt er in seinem Elternhaus. „Hier war früher richtig Moor“, sagt Jacob. „Kaum Felder, kaum Kühe.“

Dafür aber jede Menge Vögel. „Schon 1908 gab es hier eine Gruppe vom Bund für Vogelschutz“, weiß Jacob. Das ist quasi die Vorgänger-Organisation, aus der 1990 der Nabu hervorgegangen ist. Das gesamte Gelände war allerdings in Privatbesitz. Unter anderem wurden dort Enten gejagt. Durchaus ein Grund zum Streit.

„Heute ist das ein Landschaftsschutzgebiet“, sagt Jacob. Der letzte Besitzer hat die rund drei Hektar Fläche vor ein paar Jahren an die Nabu-Stiftung übertragen.

Zwei Personen geben dem Teenager den entscheidenden Schubs

Zwei Personen hatten den Teenager Hermfried Jacob letztlich den entscheidenden Schubs gegeben, sich selbst für den Naturschutz zu engagieren. Der eine war der Vater eines Kumpels: Horst Balke, damals im Deutschen Bund für Vogelschutz aktiv. Der andere war Jacobs Lehrer Hans Gottwald. „Der hatte damals eine Vogelschutz-AG angeboten, bei der ich mitgemacht habe. Heinfried Köster, der jetzige Syker Nabu-Vorsitzende, war auch in der AG“, erzählt Jacob. „Wir haben damals Nistkästen gebaut und in der Westermark aufgehängt. Später habe ich die selber mit einer Jugendgruppe übernommen und weitergepflegt. Wir haben natürlich auch welche ausgetauscht und ersetzt. Aber fünf bis sechs von unseren ganz alten hängen da immer noch.“

Was damals bleibende Eindrücke bei ihm hinterlassen hat: „Diese Ruhe und das Naturerleben! Vögel beobachten zum Runterkommen! Das sagen meine Leute von damals heute noch: Das hat denen so viel in der Seele mitgegeben.“

Länderübergreifend in vielen Gremien mitgearbeitet

Die Medaille hat er jetzt bekommen „für einen ganzen Blumenstrauß aus vielen Sachen“, wie er selber sagt. „Ich hab länderübergreifend in vielen Gremien mitgearbeitet.“ Ein kleiner Auszug: 1978 – also mit gerade einmal 14 Jahren – gründete er eine eigene Jugendgruppe und engagierte sich mit ihr bei Naturschutzeinsätzen, Veranstaltungen und Infoständen. Darüber hinaus pflegten die Jugendlichen die Vereinszeitschrift „Uhu“.

1994 gründete er mit seiner Frau zwei Kinder- und Jugendgruppen, die bis heute bestehen. In den Nabu Kreisverbänden Altkreis Hoya und Diepholz war er aktiv. Im Jahr 2000 vernetzte er die „Nordlichter“ – die Naturschutzjugend (Naju) der fünf Nord-Bundesländer – für gemeinsame Aktionen. Die Gründung des Bundesfachausschusses Kinder und Jugend im Nabu hat er maßgeblich mitangestoßen, in dem seine Idee der Regionalbetreuung von Naju-Gruppen aufgegriffen und in Bayern, NRW und Niedersachsen umgesetzt wurde. In Niedersachsen hatte er vorher schon die Gründung eines Landesfachausschusses angeregt. Und beim Nabu Syke war er zehn Jahre im Vorstand.

Keine Frage: Hermfried Jacob ist stolz auf die Lina-Hähnle-Medaille. „Das streichelt die Seele: Wenn woanders anerkannt wird, was du machst. Das hat mir gutgetan“, sagt er. „Und dass zur Verleihung gleich zwei Landesvorsitzende aufgetaucht waren, fand ich schon dolle.“