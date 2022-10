Heimleiterin Monja Landowski ist Feuer und Flamme für den Pflegeberuf

Karrie gemacht

Monja Landowski (rechts) bricht leidenschaftlich eine Lanze für die Pflegeberufe. Die Leiterin der Residenz Deutsche Eiche hat die Vielfalt dieses Berufsbilds und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, selbst erlebt. Links: Ihre Pflegedienstleitung Anke Otto.

Monja Landowski leitet das Seniorenheim Residenz Deutsche Eiche in Syke. Wie man – ohne Studium und Abitur – in der Pflege Karriere machen kann, weiß sie aus eigener Erfahrung.

Syke – Nein: Sybille Bullatschek kennt sie überhaupt nicht. Obwohl ihr diese Kunstfigur der Autorin und Comedienne Ramona Schukraft wahrhaftig aus der Seele spricht. In jedem Bühnenprogramm hält Sybille Bullatschek als liebenswert-paddelige Altenpflegerin im Haus Sonnenuntergang auch immer einen flammenden Appell für die Pflegeberufe, der im tiefgeschwäbelten Imperativ mündet: „Komm in die Pfläge!“ Und genau das will Monja Landowski auch.

Im Gegensatz zu Sybille Bullatschek ist Monja Landowski echt. Sie leitet das Seniorenheim Residenz Deutsche Eiche an der Waldstraße. Und ihr blutet das Herz, wenn ihr wieder und immer wieder Stereotype und Vorurteile über die Altenpflege begegnen: Viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Geld, im Management lauter skrupellose Kriminelle, und ausbaden müssen das alles die vernachlässigten bis verwahrlosten Bewohner: Für Monja Landowski schlicht ein Zerrbild, das mit ihrer selbst erlebten Wirklichkeit nicht das Mindeste zu tun hat.

„Pflege wird in der Öffentlichkeit schlecht angesehen“, sagt sie. „Im Fernsehen sieht man immer nur die Horror-Häuser. Es wird nie positiv gesprochen. Welche Verantwortung eine Pflegekraft hat, wie vielseitig dieser Beruf ist und wie flexibel: Das sieht keiner mehr.“ Und: „Pflege entwickelt sich.“ Meint: Pflege kann ein Start sein. „Ohne Studium, ohne Abitur, und trotzdem kann man Karriere machen.“

Diese positiven Seiten kennt Monja Landowski alle aus eigener Erfahrung. Sie hat sich hochgearbeitet. Von der einfachen Pflegekraft zur Einrichtungsleiterin.

„Ich bin ein kleines Ossi-Girl von der Insel Rügen“, erzählt Monja Landowski. 1973 ist sie dort zur Welt gekommen. Sie erlebte das, was viele andere Teenager in der DDR auch erlebten: Entweder sie selbst oder ihre Familie war den Partei-Organen wohl nicht linientreu genug. Deshalb bekam Monja nach der Schule keinen Ausbildungsplatz in ihrem damaligen Traumberuf als Kinderkrankenschwester. „Dann ist es Bürokauffrau geworden“, erzählt sie. „In einem Kreidebergwerk im Sekretariat der Geschäftsführung.“ Schnell stand für sie fest: „Das kein Job für mich.“

Mit der Wende 1989/90 änderte sich vieles. Monja Landowski bekam die Chance zur Umschulung als Altenpflegerin. „Das war nicht einfach“, erzählt sie. „Ich bin während der Ausbildung Mama geworden. Das dritte Jahr habe ich mit Baby zuende gebracht.“ Die Großeltern haben entscheidend geholfen.

Mit 24 war Monja Landowski fertig umgeschulte Altenpflegerin – und bekam direkt einen Job. In Bergen auf Rügen. Nur: Es funktionierte für sie nicht mit dem Baby und dem Schichtsystem. „Aus der Not heraus“ machte sie eine Weiterbildung zur EDV-Verwaltungsassistentin. Dann kam das zweite Kind, und danach ging sie wieder in die Pflege zurück. Als Dauer-Nachtwache. „Der große Vorteil war: Ich habe immer eine Woche durchgearbeitet und hatte danach eine Woche frei. Das konnte ich organisieren.“

Diese Nachtwachen sieht Monja Landowski heute als ihr persönliches Schlüsselerlebnis an. Oft ergaben sich stundenlange Gespräche mit den Bewohnern. Ins Detail mag Landowski nicht gehen. Aber: „Diese Nähe und diese Dankbarkeit, die ich da erfahren habe! Da wusste ich: Ich will gar nichts anderes mehr.“

Die Kinder wurden größer. Monja Landowski verschlug es von Rügen nach Niedersachsen – „der Liebe wegen“. Seit 2001 lebt sie in Gessel. Beruflich wechselte sie wieder in den Tagesdienst. Ihr Arbeitgeber bot ihr eine Stelle als stellvertretende Pflegedienstleitung in Leeste an. Mit dem Neubau der Residenz Deutsche Eiche wechselte sie 2015 nach Syke und wurde dort Leiterin des Pflegediensts.

Vor drei Jahren wurde ihr dann der Chefsessel für das ganze Haus angeboten. „Ich wollte die Einrichtungsleitung erst nicht“, gibt Monja Landowski offen zu. „Ich hatte Angst.“ Das Team hat sie bestärkt: Doch! Du kannst das! Und schließlich sagte sie zu.

Überhaupt: Das Team! „Wir haben hier an der Deutschen Eiche ein besonders gut funktionierendes Team“, sagt Monja Landowski. Und das kann sie beweisen. „Hier gibt es keine Zeitarbeit.“

Zur Erklärung: Zeitarbeit ist ein großes Thema bei fast allen Pflegeeinrichtungen bis hin zu Krankenhäusern. Das hängt damit zusammen, dass die Leitungen ständig mit Arbeitszeiten und Zeitfenstern jonglieren müssen. Wo sich die 24 Stunden des Tages nicht mit eigenen Mitarbeitern abdecken lassen, wird auf Zeitarbeits-Kräfte zurückgegriffen. An der Eiche nicht.

Noch ein anderes Indiz spricht für Monja Landowski Bände: „Wir haben deutlich weniger Fluktuation als andere Einrichtungen.“

„Für uns ist das bares Geld wert“, bestätigt Sarah Zalubski als Sprecherin der Geschäftsleitung der Betreibergesellschaft. Und sie will das ausdrücklich nicht als Floskel verstanden wissen, sondern unterstreicht: Seit 1. September verdienen die Pflegekräfte in der Deutschen Eiche mehr Geld. Sie werden jetzt nach dem „Tariftreuegesetz“ bezahlt. Für eine ausgebildete Pflegefachkraft in Vollzeit macht das laut Sarah Zalubski und Monja Landowski rund 500 Euro mehr im Monat aus. Brutto.

Aber das heißt doch umgekehrt: Vorher sind die Mitarbeiter deutlich unter Tarif bezahlt worden? „Ja“, gibt Sarah Zalubski zu. „Aber immer im bundesweit branchenüblichen Bereich. Sonst hätten wir die Mitarbeiter ja gar nicht all die Jahre halten können.“

Aber wo soll dieses zusätzliche Geld in Zukunft herkommen? „Die Kostenträger haben das bereits mit eingepreist“, sagt Zalubski. „Es wird höhere Eigenbeiträge der Bewohner geben. Zum Teil nicht unerheblich. Wo diese höheren Beiträge nicht finanziert werden können, muss die Sozialhilfe einspringen.“ Und insgesamt bedeutet das: „Wir alle müssen höhere Beiträge für die Pflegeversicherung zahlen.“