Syke: Mit Barriens Ortsbürgermeister Christian Eilers auf Jubilarsbesuch

Von: Michael Walter

Teilen

Da freuen sich zwei übereinander: Geburtstagskind Wolfgang Arbeiter (links) und Barriens Ortsbürgermeister Christian Eilers. Zum Jubiläum gibt’s einen Blumenstrauß und eine Urkunde. © MichaEl Walter

Es ist die Aufgabe eines Ortsbürgermeisters, Menschen zu besuchen, die im hohen Alter Geburtstage feiern. Wir haben Christian Eilers aus Barrien begleitet.

Barrien – „So, nu werd’ ich euch erstmal ‘n Korn anbieten!“ Für einen kurzen Moment scheint es, als würde Christian Eilers ein kleines bisschen blass um die Nase. Schließlich wäre das so ziemlich der größte anzunehmende Unfall: Dass er den frühen Abend mit einer nicht zu überblickenden Menge an Schnäpsen beginnen muss. Aber Wolfgang Arbeiter ist ein kleiner Scherzkeks, der den Barrier Ortsbürgermeister gern ein wenig auf die Schippe nehmen möchte. Und so ist es dann doch nur Mineralwasser, das auf dem Tisch landet.

Auf Jubilarsbesch bei Wolfgang Arbeiter mit Barriens Ortsbürgermeister Christian Eilers

Wolfgang Arbeiter hat an diesem Tag seinen 85. Geburtstag. Damit zählt er zu den Altersjubilaren, denen die Ortsbürgermeister persönlich gratulieren. Eine der reräsentativen Kernaufgaben dieses Ehrenamts. „In Barrien besuchen wir zum 80., zum 85. und zum 90. Geburtstag. Und ab dem 90. jedes Jahr“, erklärt Eilers. Andere Ortschaften machen das zum Teil anders. „Die Syker Ortsbürgermeister gehen zum Beispiel nicht zu 85. Geburtstagen, weil es sonst insgesamt übers Jahr zu viele wären“, weiß Eilers. In Barrien wohnen nur halb so viele Leute – und da geht das dann noch.

So etwa 20 bis 30 Besuchstermine kommen in Barrien jeden Monat zusammen. Christian Eilers teilt sie sich mit seinem Stellvertreter Marco Gehrke. „Die an den Wochenenden übernimmt Marco, die in der Woche mache ich“, sagt Eilers.

Wie diese Besuche ablaufen, ist ein Stück weit Glückssache. Namen, Adressen und Geburtstag kriegt er von der Stadtverwaltung. Und oft fährt er dann einfach auf gut Glück hin, mit Blumenstrauß und Jubiläumsurkunde in der Hand. „Vorher anrufen kann man oft nicht“, sagt er. „Die meisten Leute stehen heute gar nicht mehr im Telefonbuch.“ Die Folge ist mitunter: „Klingeln, klopfen, und dann fährt man mit den Blumen wieder nach Hause.“

Was Barriens Ortsbürgermeister Christian Eilers auf Jubilarsbesuchen bereits erlebt hat

Wenn die Tür sich öffnet, ist es auch für den Überraschungsbesuch immer wieder eine Überraschung, was als nächstes passiert. Marco Gehrke sagt: „Die meisten freuen sich. Vor allem die 80-Jährigen. Für die ist das ja das erste Mal.“ Und Christian Eilers ergänzt: „Mir ist aber auch schon die Tür vor der Nase zugeschlagen worden.“

Manchmal, erzählt Eilers, wohnen die Jubilare auch das halbe Jahr über irgendwo im Ausland. „Dann rufen vorab schon mal Verwandte an und sagen: Da braucht keiner zu kommen.“ Und: „Ich hab über so einen Besuch auch schon mal einen Meldeverstoß aufgedeckt.“

Was mitunter auch passiert: Dass beide Seiten nicht miteinander können. Da gibt es dann nach der Begrüßung und dem Austausch der Höflichkeitsfloskeln schnell dieses bedrückende Schweigen. „Dann muss man sehen, wie man da die Kurve kriegt, ohne den Jubilar zu verprellen“, sagt Eilers. „Und dann zügig wieder gehen.“

Was Barriens Ortsbürgermeister Christian Eilers an Jubilarsbesuchen am schönsten findet

Bei Wolfgang Arbeiter ist alles aber ganz geschmeidig. Abwechselnd erzählen Christian Eilers und er über alte und neue Barrier Zeiten. Und beide sind darin voll in ihrem Element. Die Zeit verfliegt geradezu. Und bevor es unhöflich spät wird, verabschiedet Eilers sich.

„Das war toll“, sagt Eilers draußen. „Das hat richtig Spaß gemacht. Am schönsten ist es, wenn man dabei alte Geschichten aus dem Ort erfährt. Das ist dann Wissen, mit dem ich beim nächsten Mal glänzen kann“, sagt er augenzwinkernd und lacht.

Zwei Jahre lang waren wegen der Corona-Pandemie keine Geburtstagsbesuche möglich. „Alle, die in dieser Zeit einen Jubiläumsgeburtstag hatten, laden wir jetzt noch mal explizit ein“, sagt Christian Eilers. Am 20. Mai in der Barrier Schützenhalle soll die große Nachfeier steigen. Mit einem bunten Rahmenprogramm. „Da freue ich mich schon richtig drauf.“

Auch die Jubilare aus den Altersheimen sollen dazu eingeladen werden, betont Marco Gehrke. „Die hatte es ja mit Lockdown und Kontaktbeschränkungen noch härter getroffen.“ Christian Eilers ergänzt: „Wir hoffen, dass sich jemand findet, der sie fährt.“