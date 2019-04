Stadt Syke will Baugebiet am Hallenbad in eigener Regie entwickeln

Entwicklung und Vermarktung

+ © Grafik: Stadt Syke Schwarz umrandet ist das Areal abgegrenzt, das die Stadt am Hallenbad als Baugebiet entwickeln will. Das kleine Birkenwäldchen auf der Grünfläche ist Wildwuchs und müsste abgeholzt werden. Der Hohlweg am Rand zum angrenzenden Feld bleibt erhalten. © Grafik: Stadt Syke

Syke - Von Michael Walter. Es war so etwas wie eine Premiere: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten stellte die Stadtverwaltung am Donnerstagabend im Bauausschuss ein neues Baugebiet vor, das die Stadt wieder selbst entwickeln und vermarkten will. Das Areal am Hallenbad.