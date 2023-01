Wolf spaziert durch Weyhe und Syke im Landkreis Diepholz

Von: Johannes Nuß

Teilen

Isegrim spaziert durch den Landkreis Diepholz. Mehrere Anrufer meldeten am Samstag der Polizei eine Wolfssichtung in Weyhe und Syke. © Jörn Perske/dpa/Symbol

Isegrim spaziert durch den Landkreis Diepholz. Mehrere Anrufer meldeten am Samstag der Polizei eine Wolfssichtung in Weyhe und Syke.

Weyhe/Syke – Aufruhr im Landkreis Diepholz: Ein Wolf hat sich am Samstag, 28. Januar 2023, in Wohngebieten in Weyhe gezeigt und hat dort einen Spaziergang unternommen. Wie die Polizei in einem Bericht an die Presse schreibt, sei die Sichtung des Tiers unabhängig von mehreren Anrufern bestätigt worden.

Landkreis Diepholz: Wolf spaziert durch Weyhe und Syke

Der Wolf sei zunächst in der Nähe der Brinkumer Straße in Weyhe-Leeste gesehen worden. Später sei es zu einer weiteren Sichtung im Bereich der Theodor-Storm-Straße in Weyhe-Erichshof gekommen.

Weiterhin gab es Hinweise darauf, dass das Tier in Richtung Syke weitergelaufen sein könnte. Ein der Polizei zur Verfügung gestelltes Handyfoto untermauerte die Angaben. Hinweise auf mögliche gefährliche Situationen oder Schäden gab es nicht. Die entsprechenden staatlichen Stellen wurden von der Sichtung unterrichtet.

Wolf spaziert durch Weyhe und Syke – Anwohner alarmiert

Dass Wölfe sich in Wohngebiete verirren oder die Nähe von Menschen suchen, ist äußerst selten. Allerdings gab es 2021 in Niedersachsen 64 direkte Begegnungen zwischen Mensch und Wolf. Im selben Jahr wurde ein Wolf in der Innenstadt von Lohne gesichtet.

Der Wolf hat keine natürlichen Feinde und steht in Deutschland als streng geschützte Art unter Naturschutz. Ein Abschuss ist verboten, es sei denn, die eigentlich Menschen gegenüber scheuen Wölfe verhalten sich in der Begegnung mit Menschen aggressiv. Dann erlaubt das Bundesnaturschutzgesetz einen Abschuss – offiziell „Entnahme“ genannt.