In Syke kommen die Dauerflieger zur Ruhe

Passt, wackelt und hat Luft: Die Bruthöhlen an Erich Dannemanns Haus sind in einem soliden Zustand.

Syke - Von Heiner Büntemeyer. Ganz behutsam trägt Erika Hollwedel einen Mauersegler in der Hand. Einer von vielen, der in einer der 100 Bruthöhlen unter dem Dach des Hauses von Erich Dannemann seine Jungen großzieht. Frauke Freise und Henning Kunze, Mitglieder der Karl-Kaus-Stiftung, haben den Vogel soeben vermessen, gewogen und festgestellt, dass er schon beringt ist.

Es handelt sich also um einen Altvogel, der jetzt wieder auf Insektenjagd gehen kann. „Du musst ihm aber auch Tschüss sagen“, mahnt Dannemann, bevor Erika Hollwedel ihre Hand öffnet und dem Mauersegler seine Freiheit zurückgibt. – Und schon saust er los.

Auf den ersten Blick möchte man sie für Schwalben halten. „Dabei sind Mauersegler eher mit den Kolibris verwandt“, erzählt Erich Dannemann. Er erkennt sie am Flugverhalten: Mauersegler flattern schneller und segeln zwischendurch auch mal. Lediglich die geteilte Schwanzspitze und das dunkle Federkleid mit dem weißen Brustfleck würden an Schwalben erinnern.

Ihrem Flugverhalten verdanken sie auch ihren Namen, weil sie zwischendurch immer wieder am Himmel zu segeln scheinen. Für sie ist das überlebenswichtig, denn Mauersegler sind fast ständig in der Luft. Nur zum Brüten lassen sie sich nieder, aber sonst nie. „Wenn die auf dem Rasen landen, kommen sie nicht wieder hoch“, sagt Erich Dannemann. Ihre Nester bauen sie aus Material, das sie im Flug erhaschen, sie paaren sich fliegend und schlafen beim Segeln. „Aber eine Hirnhälfte bleibt immer wach“, erklärt Erich Dannemann dieses Phänomen. Bei dieser Lebensweise legen sie pro Jahr rund 180.000 Flugkilometer zurück und können bis zu 20 Jahre alt werden.

+ Erika Hollwedel entlässt einen Mauersegler in die Freiheit. © Heinfried Husmann

Jahrelang brüteten die Syker Mauersegler unter dem Dachüberstand am Finanzamt. Doch als dort Bauarbeiter anrückten, suchten sie eine neue Bleibe. Die bot ihnen Dannemann an seinem Haus. Er baute ihnen Nisthöhlen in sechs Metern Höhe unter dem Dach, wo sich ihnen ein freier Abflug bietet, und erweiterte sein „Wohnraumangebot“ im Lauf der Jahre auf 100 Bruthöhlen, „und die werden sehr gut angenommen“, berichtet er.

Vor dem Beringen werden die Fluglöcher der einzelnen Kästen verstopft. Die darin befindlichen Vögel werden behutsam gegriffen und in einen Beutel verstaut, der die Nummer des Nistkastens trägt. In der Garage werden die Vögel aus dem Beutel genommen und untersucht. Zunächst wird die Flügellänge gemessen, dann an einem der verblüffend kurzen Beinen mit den scharfen Krallen ein Ring angebracht. Und ehe er in sein Nest zurückgebracht wird, wird der Vogel auch noch gewogen. Das alles protokollieren die Mitarbeiter der Karl-Kaus-Stiftung säuberlich zusammen mit der Ringnummer.

+ Ein Mauersegler bekommt einen Ring ums Bein angelegt. © Heinfried Husmann

Anhand der Ringnummer wurde bereits ermittelt, dass drei Mauersegler, die an der Wilhelmstraße beringt wurden, später einer Mauerseglerkolonie in Bassum angehörten. In Syke leben noch weitere Mauersegler an der Bürgermeister-Mävers-Straße und an der Waldstraße.

Mauersegler sammeln ihre Beute in einem Kropf und würgen diesen Futterballen beim Füttern ihrer Jungen wieder aus. Etwa 800 Insekten passen in so einen Futterballen. Pro Tag fängt ein Mauersegler rund 20.000 Insekten.