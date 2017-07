„Die besten Partys steigen in der Küche“

Syke - Von Anika Bokelmann. Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen. Dieses Sprichwort könnte wohl das Motto einer kleinen Syker Gruppe sein, die künftig etwa alle sechs Wochen zusammenkommen will, um gemeinsam am Herd zu stehen und anschließend ihre kulinarischen Kreationen in Gesellschaft zu genießen.

Intention der Gruppe mit dem Namen „Syke kocht“: Neues Essen und vor allem Leute kennenlernen. „Hier kommen Personen zusammen, die vielleicht sonst nie Kontakt zueinander gehabt hätten“, freut sich Gero Eichberger. Dem Syker Versicherungsexperten kam die Idee zur Kochgruppe, als er in einer Zeitschrift einen Artikel las, in dem zu mehr Kochclubs aufgerufen wurde. „Gesagt, getan – an dem Abend habe ich einen entsprechenden Eintrag bei Facebook gemacht“, erinnert sich Eichberger.

Kennenlern-Grillen nach „Das perfekte Dinner“-Sieg

„Die Resonanz war enorm“, sagt der passionierte Hobbykoch, der vor etwa zwei Jahren bei der Fernseh-Kochshow „Das perfekte Dinner“ den Wochensieg errang. Mehr als 60 Reaktionen bekam er auf seinen Aufruf. „Daraus kristallisierten sich etwa 20 Personen aus Syke und umzu heraus, die sich jetzt zum Kennenlern-Grillen bei Gero Eichberger auf der Dachterrasse trafen. Alles Hobbyköche zwischen Anfang 30 und dem Rentenalter.

Zu den regelmäßigen Treffen in lockerer Runde dürften allerdings auf Grund von Terminenn und anderweitiger Verpflichtungen jeweils wohl etwa die Hälfte der Mitglieder kommen, Wo sie künftig den Kochlöffel schwingen, ist noch offen. Private Küchen dürften in der Regel zu klein sein. Bliebe also die Möglichkeit, sich in eine Lehr- oder Firmenküche einzumieten. Darum wollen sich Gero Eichberger und seine Mitstreiter in den nächsten Wochen kümmern.

Spaß und Experimentierfreude im Vordergrund

Für das nächste Treffen von „Syke kocht“ ist die Küche aber noch nicht nötig. Denn schon jetzt steht fest: Es soll wieder gegrillt werden. Dem einen oder anderen schweben schon Rezepte vor: Neben marinierten Fleischspießen und gesmokten Speisen wird es vermutlich einen Melonen-Feta-Salat geben.

Das gemeinsame Zubereiten der Speisen und der Spaß am Experimentieren mit frischen Zutaten sollen bei den Kochabenden im Vordergrund stehen, betont Eichberger. Dabei wollen die Männer und Frauen, die mit unterschiedlichen Erfahrungen in die Kochgruppe kommen, sich verschiedenen Themen zuwenden: Mal mediterranes Essen, mal Hausmannskost, aber stets mit saisonalen Zutaten, sprudelt es aus den Akteuren nur so vor Ideen heraus. „Die schönsten Partys steigen in der Küche“, fasst ein Mitglied den Konsens zusammen.