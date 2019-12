Kastenwagen in Flammen - Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

Zweites Auto beschädigt

+ © Köhnken Am Sonntagvormittag war der Kastenwagen bereits entfernt, ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt. © Köhnken

Ein Kastenwagen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Bahnhof in Syke in Brand geraten. Auch ein unweit geparktes Auto wurde dabei beschädigt. Möglicherweise war es eine Brandstiftung