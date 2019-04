Kind fällt in Pool und muss wiederbelebt werden

Eine Hubschrauberbesatzung hat am Donnerstagnachmittag ein dreijähriges Kind in eine Bremer Kinderklinik geflogen.

Ein tragischer Vorfall hat sich am Nachmittag gegen 15 Uhr in Syke ereignet: Ein kleiner Junge ist beim Spielen im Garten nach Auskunft der Polizei in einen Familienpool gefallen. Rettungskräfte konnten das dreijährige Kind reanimieren. Eine Streife wurde gegen 15.30 Uhr Uhr gerufen, um die Gartenstraße abzusperren. Dort landete der ADAC-Rettungshubschrauber. Die Besatzung flog das Kind nach Polizeiinformationen in das Krankenhaus Bremen-Mitte. Über den Gesundheitszustand machte die Polizei keine weiteren Angaben.