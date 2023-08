Syke ist Mitglied der Initiative „Lebenswerte Städte“

Tempo 30 nicht nur in Schulnähe, sondern auch auf Hauptverkehrsstraßen? Darüber muss eine Stadt nachdenken dürfen, meint Bürgermeisterin Suse Laue. © Marc Lentvogt

In zwei Jahren von null auf 859: Die Mitgliederentwicklung von „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ kann sich sehen lassen. Neun deutsche Kommunen hatten im Juli 2021 diese Initiative gegründet. Ihr gemeinsames Ziel: Kommunen sollten selbst darüber entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeiten angeordnet werden. Seit einigen Monaten ist auch Syke ein Mitglied der Initiative – dank eines „Alleingangs“ von Bürgermeisterin Suse Laue.

Syke – Das Thema Mobilität sei „überall ein großes Thema“, erklärt Laue auf Nachfrage der Kreiszeitung. „In allen Ortsräten und im Rat“ kehre das Problem der Verkehrsführung immer wieder auf die Agenda – mit den unterschiedlichsten Anregungen, Bitten und Forderungen – auch zum Thema Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Das Problem: Auf vielen Syker Straßen ist die Stadt überhaupt nicht Herrin über die Lage – denn auf allen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen darf die Stadt nach derzeitigem Rechtsstand keine eigene Temporegelung vornehmen.

Genau dort setzt die Initiative an: „Zielgerichtet, flexibel und ortsbezogen“ wollen die Kommunen entscheiden. Das gilt auch für Syke: Was gut für die Situation vor Ort sei, „können wir, ehrlich gesagt, eher erkennen als jemand, der in Bruchhausen-Vilsen, Nienburg oder sonst wo sitzt“, erklärt Laue. In Bruchhausen-Vilsen sitzt die Straßenmeisterei, in Nienburg die Landesstraßenbaubehörde.

Das Ziel ist eine höhere Lebensqualität

In einem Positionspapier habe sich die Initiative zur Notwendigkeit der Mobilitätswende bekannt, berichtet Laue. Das Ziel: eine höhere Lebensqualität in den Städten. Tempo 30 sei dabei ein „integrierter Bestandteil“ – auch auf Hauptverkehrsstraßen. „Natürlich ist uns klar, dass in den Hauptverkehrsadern der Verkehr fließen können muss“, betont Laue. Es gehe dabei nicht um den Zwang, überall die erlaubte Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde zu senken. „Sondern darum, diese Option zu haben.“

Dazu müsse das Straßenverkehrsrecht geändert werden. „In Berlin bedarf es da eines Umdenkens“, macht Laue klar. „Unser Verkehrsminister ist da ja noch sehr verhalten.“

In den vergangenen Jahren sind in den meisten Syker Straßen, die nicht Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen sind, bereits die Tempo-30-Schilder aufgestellt worden. Und noch ein bisschen darüber hinaus: Die Stadt nutzte die Möglichkeit, in der Nähe von Seniorenheimen und Schulen das erlaubte Maximaltempo auf 30 km/h zu reduzieren. „Das war eine Krücke“, räumt Laue ein, „ein erster Schritt.“

Zahl der teilnehmenden Kommunen an der Initiative steigt

Nahezu wöchentlich steigt die Zahl der teilnehmenden Kommunen an der Initiative „Lebenswerte Städte“. Bereits im vergangenen Jahr war Stuhr als erste Kommune des Landkreises beigetreten. Im März folgte Syke, im Juni stieß Weyhe ebenfalls hinzu.

Die Initiative räumt interessierten Kommunen zwei Arten des Beitritts ein: entweder eine formlose Erklärung eines politisch Verantwortlichen (etwa der Bürgermeisterin) – oder durch einen entsprechenden Ratsbeschluss. Für Syke hat sich Laue für den weniger aufwendigen Weg entscheiden: Sie hat ihre Kommune ohne Absprache mit der Politik angemeldet.

Manchmal kann es eben gar nicht schnell genug gehen, damit es irgendwann langsamer geht.