Syke im Selbstversuch: Wo geht’s denn hier zum Hachepark?

Von: Michael Walter

Teilen

Über den Ernst-Boden-Platz zum Hachepark-Center: Famila und Lidl haben an strategisch günstigen Punkten Hinweisschilder aufgehängt. Allerdings ist auch dieses Wegweiser-System lückenhaft. © Walter, Michael

Das große Chaos ist ausgeblieben: Die Behinderungen durch die Vollsperrung der B 6 in der Syker Ortsdurchfahrt sind deutlich spürbar, aber nicht so dramatisch, wie viele Betroffene es befürchtet hatten.

Syke - Das ist die vorläufige Zwischenbilanz am Ende der ersten Woche der dreiwöchigen Baustelle. Am wenigsten betroffen ist der überregionale Durchgangsverkehr: Der wird weiträumig um den gesperrten Abschnitt herum geleitet. Aus Richtung Bremen zum Beispiel schon an der Krusenberg-Kreuzung in Barrien. Und die Ureinwohner murren zwar ein bisschen, kennen aber die Schleichwege und sind damit aus dem Schneider.

Die sprichwörtliche Pappnase hat jedoch auf, wer keine guten Ortskenntnisse hat, aber beispielsweise zum Rathaus, zum Waldstadion, zum DRK oder zu Famila, Aldi und Lidl will. Denn die Zufahrten dorthin liegen allesamt im Baustellenbereich.

Insbesondere den Firmen im Hachepark-Center war sauer aufgestoßen, dass die verantwortliche Landesstraßenbaubehörde in Nienburg es bis zuletzt nicht für nötig gehalten hatte, die Betriebe über die Vollsperrung zu informieren. Jetzt spüren sie die Folgen. Denn die einzig verbleibende Zufahrtsmöglichkeit über Georg-Hoffmann-Straße, Luise-Chevalier-Straße und Zum Hachepark ist den Lkw-Fahrern, die den Warennachschub liefern, in aller Regel nicht bekannt. Und kein Navi weist diese Route aus.

Die kleineren Geschäfte im und ums Hachepark-Center sind da noch relativ fein raus: Weil sie nicht ganz so häufig Anlieferungen bekommen wie die großen. „Wir haben unsere Spedition per Telefon informiert“, sagt eine Filialleiterin, die nicht näher genannt werden möchte („das muss eigentlich alles immer über die Zentrale gehen“). Einer der Fahrer steht zufällig gerade neben ihr: Er ist in ganz Norddeutschland unterwegs und hätte den neuen Weg ins Hachepark-Center ohne Hilfestellung nie gefunden. Kein Einzelfall, wie er erzählt. Es komme in jüngster Zeit häufiger vor, dass man auf Bundesstraßen unvermittelt vor einer Baustelle steht. Ärgerlich. „Aber ich kann es ja nicht ändern.“

Navi führt in die Sackgasse

Die fehlenden innerörtlichen Umleitungen sind auch für den privaten Verkehr mitunter ein Problem. Wir machen die Probe aufs Exempel:

Aus Richtung Barrien wollen wir zum Hachepark-Center. In Barrien begegnet uns zum ersten Mal ein Hinweis auf die gesperrte Bundesstraße. Also geben wir „Famila Syke“ ins Navi ein.

Positiv: Das Navi kennt die Baustelle bereits und führt uns dran vorbei. Negativ: Die vorgeschlagene Route ist Quatsch, denn sie führt uns in die Sackgasse. An der Nordumgehung rechts ab, dann an der Ampel nach links auf die Gesseler Straße – und dann wieder links auf den Hachedamm. Laut Navi können wir da am Ende nach rechts Richtung zum Hachepark-Center abbiegen. Können wir aber nicht. Also Blinker links und zurück Richtung Nordumgehung. Das „Bitte wenden!“ vom Navi quittieren wir genervt mit „Navigation beenden!“.

Bis hierhin und nicht weiter: Die Baustelle an der B6 reicht von der Hermannstraße bis zum Hachedamm. Das Hachepark-Center ist damit praktisch abgeschnitten. Zu- und Abfahrt sind nur noch über die Innenstadt möglich. Doch die Landesstraßenbaubehörde in Nienburg hat nur Umleitungen für den Durchgangsverkehr ausgewiesen. © Michael Walter

Im zweiten Versuch probieren wir es ganz konservativ und halten Ausschau nach Schildern. Die stehen zwar in sehr weiten Abständen, aber dafür unübersehbar. Allerdings führen sie nur um den Baustellenbereich herum: Die gesamte Nordumgehung entlang bis zum Kreisel hinterm Gewerbegebiet, dann über Auf der Heide zur Finkenberg-Kreuzung und über die Bassumer Landstraße zurück zur Kafu-Kreuzung.

Improvisierte Wegweiser

Ein ganzes Stück vorher müssten wir eigentlich links auf die Georg-Hoffmann-Straße abbiegen, um zum Hachepark-Center zu kommen. Ein Hinweis darauf fehlt aber. Die Landesstraßenbaubehörde hat an der Einmündung nur ein Schild „Keine Durchfahrt zur B 6 möglich“ aufstellen lassen. Das ist zwar sachlich richtig, aber in diesem Fall die falsche Botschaft.

Famila und Lidl haben an strategisch günstigen Stellen selber Hinweisschilder aufgehängt. Die sind aber erstens relativ klein und dadurch leicht zu übersehen. Zweitens ist auch dieses spontan improvisierte Wegweiser-System nur lückenhaft, und nicht jedes Schild ist auch aus jeder Richtung sichtbar.

Folge: Es kommen messbar weniger Kunden. „Mittwoch habe ich zum ersten Mal erlebt, dass morgens überhaupt kein Kunde im Laden war“, sagt die stellvertretende Famila-Marktleiterin Derya Yilmaz. Das habe sich dann im Lauf des Tages zwar schnell wieder relativiert. Insgesamt, hat sie jedoch festgestellt, kämen die Kunden jetzt eher stoßweise, während vor der Vollsperrung das Kommen und Gehen gleichmäßiger gewesen sei.

Ihr zweites Problem hängt wieder mit dem Lkw-Verkehr zusammen: „Viele Fahrer finden einfach nicht den Weg. Wir hatten sogar welche, die von der Polizei geführt worden sind.“ Durch diese Sucherei verzögert sich die Anlieferung. Dadurch können die Regale nicht rechtzeitig nachgefüllt werden. „Und das machen die Kunden nicht mit“, sagt Derya Yilmaz. „Die sagen uns dann: Ich komme ganz bestimmt nicht abends noch mal.“

Und manche kommen überhaupt nicht. „Wir merken es an der Kasse“, sagt Derya Yilmaz, schränkt allerdings gleich ein: „Nicht so stark, wie wir anfangs befürchtet hatten.“ Wie sich die Lage bis zum Ende der Baumaßnahme Mitte Oktober entwickelt, vermag sie nicht vorherzusagen.

Die gute Nachricht zum Schluss kommt von der Stadtverwaltung: Es kommen noch zusätzliche Wegweiser zum Hachepark-Center entlang der Durchfahrtstraßen. „Das haben wir angeordnet“, sagt Erster Stadtrat Thomas Kuchem. „Die ausführende Baufirma muss die Schilder anfertigen lassen und aufstellen. Und zwar so schnell wie möglich.“