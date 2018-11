Mann fährt Hund an - und flüchtet anschließend vom Unfallort

Syke - Ein SUV-Fahrer hat am Mittwochabend einen Hund angefahren und so schwer verletzt, dass das Tier eingeschläfert werden musste. Anschließend beging der Unbekannte Fahrerflucht.

Die 25-jährige Hundebesitzerin ging gegen 19.30 Uhr mit mehreren Hunden am Straßenrand des Handelswegs spazieren, heißt es in einer Meldung der Polizei. Als ein Auto nahte, verließ die Hundebesitzerin die Straße in Richtung des angrenzenden Ackers. Obwohl die Hunde an der kurzen Leine geführt wurden, kam es zum Zusammenprall zwischen dem Auto und einem Hund.

Der Hund erlitt dabei laut Polizeiangaben schwere Verletzungen und konnte beim tierärztlichen Notdienst nur noch eingeschläfert werden. Das Auto wurde nach dem Anprall mit unverminderter Geschwindigkeit weitergefahren, sodass die Polizei wegen unerlaubten Entfernens von Unfallort ermittelt.

Gesucht wird ein dunkler SUV, womöglich mit einem Schaden im Frontbereich oder an der Fahrerseite. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter Telefon 04242/969-0 entgegen.

kom

Rubriklistenbild: © Malte Christians/dpa