Das Hotel Deutsche Eiche war beliebter Ausflugsort

Idylle am Friedeholz

+ © Archiv 1901 wurde die „Deutsche Eiche“ mit einem neuen Saal ausgestattet. Das Gebäude bestach mit außergewöhnlicher Holzarchitektur und Bemalung. © Archiv

Syke - Von Ilse-Marie Voges. Das Hotel Deutsche Eiche dürfte den älteren Bürgern Sykes in Erinnerung sein. In schönster Lage am Friedeholz war es ein begehrter Ausflugsort. 1901 hat der Besitzer Johann Ritterhoff an der Waldstraße 69 einen grandiosen Saal bauen lassen. Die Holzarchitektur mit Schnitzwerk und Stuck auf den Pfeilern, die Bemalung in klassischem dunklen Rot und Beige waren einfach herausragend.