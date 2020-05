Syke hofft auf Ja zum Konzept für Bahnhofstraße und Gartenstraße

So hatte sich 2015 der damalige Bauamtsleiter Timo Fleckenstein die zwei Türme an der Gartenstraße vorgestellt: Hochwertiges Wohnen mit Loft-Charakter. Das wird aber wohl für immer nur eine Vision bleiben.

Syke - Von Michael Walter. Die Uhr tickt. Stadt und Politik müssen sich ein bisschen beeilen, wenn sich in den nächsten zehn Jahren etwas am „Tor zur Innenstadt“ tun soll.

Am Donnerstag müsste der Rat den Entwurf für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungs-Konzept (Isek) absegnen, damit die Verwaltung noch rechtzeitig einen Antrag auf Fördergelder stellen kann. Die Frist dafür endet am 1. Juni.

Vorausgesetzt, das klappt und Syke bekommt danach auch die Bewilligung, würde das bedeuten: Insgesamt knapp vier Millionen Euro für die bauliche Sanierung von Bahnhofstraße und Gartenstraße, inklusive des seit Jahrzehnten größtenteils brach liegenden ehemaligen Raiffeisen-Areals. Nur ein Drittel dieser Summe müsste die Stadt aus Eigenmitteln aufbringen, zwei Drittel wären Fördergelder. Ein Sechser im Lotto.

+ Seit Jahrzehnten der prägende Anblick Für alle, die aus Richtung Neustadt zum Bahnhof kommen. Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, soll es die beiden Türme auf dem ehemaligen Raiffeisengelände an der Gartenstraße bald schon nicht mehr geben. © Jantje Ehlers

Der Rat würde damit auch eine Wunde heilen, die er sich vor ein paar Jahren sozusagen selber beigebracht hat: Damals fand ein ähnliches Konzept für den Bereich links und rechts der Hauptstraße keine Mehrheit im Rat. Und der trauert dem jetzt hinterher. Stichwort Fördergelder für den Umzug der Bibliothek, zum Beispiel.

Der Zug ist inzwischen abgefahren. Im neuen Isek-Entwurf ist die Hauptstraße nämlich gar nicht enthalten. „Das würde das Projekt überfrachten“, sagt Erster Stadtrat Thomas Kuchem. Und somit geht es jetzt erstmal nur, das, was Leute zuerst sehen, wenn sie am Bahnhof aus dem Zug steigen und in die Innenstadt gehen: Einen Flickenteppich aus Teerdecke und Kopfsteinpflaster, holperige Gehwege und eine Industriebrache. All das könnte mit Mitteln aus dem Fördertopf in Angriff genommen und verbessert werden.

Wie das mal aussehen könnte, ist noch weitgehend offen. „Wir konnten wegen Corona noch keine Bürgerbeteiligung machen“, sagt Verwaltungs-Chefin Suse Laue. „Wir würden damit nach erfolgter Antragstellung starten.“ Also ab Juni. Auch der Ortsrat muss gehört werden.

Unstrittig ist: Die Bahnhofstraße soll insgesamt schöner werden, der Einmündungsbereich am Bahnhof sicherer für Fußgänger und Radfahrer. Und barrierefrei.

Weit kniffliger ist die Frage, was mit dem Raiffeisengelände geschehen soll. Der vordere Teil gehört nach wie vor der Raiffeisen-Warengenossenschaft. Der hintere Teil mit den alten Silos, Hallen und Verladerampen gehört einer Erbengemeinschaft. „Isek und Fördergelder könnten für die Eigentümer ein Anreiz sein, dort selber etwas zu investieren“, sagt Suse Laue. „Wenn die das aber der Stadt zum Kauf anbieten, müssen wir mit der Politik darüber reden.“ Abgeneigt wäre Laue nicht. „Es ist an der Zeit, da was zu tun.“

Wohnraum schaffen, zum Beispiel. „Bezahlbaren“ zur Bahn hin und „normalen“ zur Gartenstraße. Für Türme und Hallen würde das wohl den Abriss bedeuten. Obwohl laut Thomas Kuchem die Grundsubstanz noch gut ist.

„Das ist ja wie Prora“, fühlt sich Suse Laue ein wenig an die nie vollendete KdF-Feriensiedlung auf Rügen erinnert: Fünf Kilometer Stahlbeton am schönste Strand der Insel, unbenutzbar, aber eben auch unkaputtbar.

Kuchem: „Die Türme wären superschwierig zu erschließen. Wohnungen würden dort sehr, sehr teuer.“