Harald Focke spricht im Kreismuseum

Syke - „Mit dem Lloyd nach Ostasien“ ist der Titel eines Bildervortrags von Harald Focke am Mittwoch, 14. November, um 19.30 Uhr im Kreismuseum. Focke erzählt darin die Geschichte der letzten kombinierten Fracht- und Fahrgastschiffe des Norddeutschen Lloyd, zeigt ihre Vorzüge, erläutert Hintergründe und erklärt Probleme.

Mit dem beim Bremer Vulkan in Vegesack gebauten Kombischiff Schwabenstein nahm der Lloyd Anfang 1954 seinen Passagierdienst Erster Klasse nach Fernost wieder auf. Zwei weitere Schiffe folgten. Warum steckte der Lloyd so viel Geld in gleich drei neue Schiffe für Fernost, und nicht in einen Liner für den stärker gefragten New York-Dienst? Wer wollte damals überhaupt nach Ostasien? Und wer konnte sich solch eine lange Reise überhaupt leisten? Warum hat der Lloyd seine Kombischiffe bereits 1967 wieder verkauft? Und was kam nach ihnen? – Antworten auf diese Fragen verspricht der Vortrag.

Harald Focke, Jahrgang 1950, lebt in Bassum und arbeitet als Historiker, wissenschaftlicher Autor und Journalist. Ihn interessiert alles, was schwimmt, fährt oder fliegt. Focke hat zahlreiche Bücher und Aufsätze veröffentlicht, vor allem zur maritimen Geschichte, meist über Passagierschiffe.

Anmeldungen für diesen Vortrag nimmt das Kreismuseum entgegen unter 04242/2527 oder per E-Mail. Der Eintritt kostet sechs Euro.

info@kreismuseum-syke.de