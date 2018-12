Godewind-Konzert im Theater

Syke - Von Detlef Voges. Zum „Liederfest des Nordens“ im Februar war die Band in Syke noch in Begleitung, die Weihnachtstour gestaltet Godewind ganz innig allein. Seit 40 Jahren beeindruckt die Band aus Schleswig-Holstein mit Liedern und Texten in nieder- und hochdeutscher Sprache und hat eine treue Fangemeinde um sich geschart. Gut 300 hatten sich am Dienstagabend im Syker Theater versammelt, um weihnachtliches Flair zu schnuppern und alles över de Droom vun Wiehnacht zu hören.

Präsentiert von einer Dame und vier Herren, die mit stimmlicher und musikalischer Qualität besinnliche Bilder produzieren können über de Wintersünn und das Danzen um de Boom. Und das, obwohl die Band das Winterprogramm ja bei 30 Grad im Sommer zusammengestellt hatte.

Godewind, das im nächsten Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert und in Shanger Ohl (Gesang, Keyboards, Akkordeon) noch ein Gründungsmitglied an Bord hat, gilt etwas in der Szene. Dafür stehen heute neben Shanger Ohl Heiko Reese (Gesang, Schlagzeug, Percussion), Sven Zimmermann (Gesang, Gitarre, Bass, Kontrabass) und Sängerin Anja Bublitz. Auf der Weihnachtstournee ergänzt der Leadgitarrist Holger Petersen die Band.

Ein guter Griff, erweitert Petersen mit seinen musikalischen Qualitäten doch die ohnehin vorhandene musikalisch-stilistische Bandbreite der Gruppe, die sich längst sicher zwischen Volksmusik, Pop, Folk und Rock bewegt. So selbstbewusst, dass die Band Pop-Klassiker von Simon & Garfunkel („Sound of Silence“ und „Scarborough Fair“), Leonard Cohens „Hallelujah“ oder Chris Reas „Driving home for Christmas“ erfolgreich eingenordet hat.

Während Anja Bublitz dabei mit ihrer kräftigen, hellen Stimme Gefühlvolles formt, übernimmt Sven Zimmermann gekonnt das tiefere Segment und fühlt sich mit „Eine Insel für die Seele“ in Reas Weihnachtssong sichtlich wohl.

Unverzichtbar für die Band sind auch Heiko Reese mit seinem dezenten Spiel am Schlagzeug und seinem Hang zur vortragenden Poesie sowie Shanger Ohl, der am Keyboard für Harmonien und Melodien sorgt und auch den vokalen Bereich mitträgt.

„Wiehnacht all inclusive“

So reichhaltig ausgestattet, kann die Band winterlichen Weihnachtszauber entfalten und mit „Wiehnacht, Wiehnacht“, „Wintersünn“, „Winternebel“ oder „Alle Jahre wieder“ Besinnliches in Bilder packen über Wiehnachten im Norden. Dazu passt dann auch Nachdenkliches wie „Wo is de Tied bloß bleben“ und „Nimm meine Hand“.

Im zweiten Teil des Programms erweitert Godewind das präsentierte Repertoire. Die Band schlägt einen großen Bogen, bleibt im besinnlich-melancholischen Modus, wird aber auch kritisch-ironisch. Mit „Wiehnacht all inclusive“ beklagt sie den Trend, auch im Winter in die Sonne zu fahren und die heimischen Traditionen zu vernachlässigen.

Es ist die Qualität der Band, sich nicht nur im gängigen Fahrwasser zu bewegen zu können, sondern auch textlich und musikalisch über den Tellerrand („Över Grenzen“) zu schauen. Dann sind auch Anleihen bei anderen Musikern akzeptabel. Was bleibt, sind die unverwechselbaren Bilder, die Godewind in die Köpfe der Zuhörer zaubert. Bilder, die etwas Wohliges erzeugen, auch wenn draußen Schmuddelwetter herrscht. Aber das gehört winters im Norden ja dazu.