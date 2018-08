Gas-Alarm in der Syker Innenstadt - mehrere Wohnungen evakuiert

Mehrere Messungen negativ

Syke - Ein Gas-Alarm an der Hauptstraße in Syke hat am späten Montagvormittag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Die Bewohnerin hatte Gasgeruch in ihrer Wohnung wahrgenommen.