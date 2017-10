„O’zapft is“: 800 Gäste feiern zweite Syker Wiesn

Veranstalter planen Fortführung

+ © Mediengruppe Kreiszeitung / Jantje Ehlers Eine Maß zum Einstieg ließen sich Bürgermeisterin Suse Laue, Frank Rahm (vorn rechts) und Erster Stadtrat Thomas Kuchem (vorn links) bei der Syker Wiesn nicht nehmen. © Mediengruppe Kreiszeitung / Jantje Ehlers

Syke - Von Anika Bokelmann. Die Theresienwiese in München ist leer geräumt, das Oktoberfest 2017 gehört bereits der Vergangenheit an. In Syke hieß es am Samstagabend dennoch: „O’zapft is.“ Rund 800 Gäste bewiesen im Festzelt am Hallenbad, dass auch die Norddeutschen zünftig bei Oktoberfestbier und Livemusik feiern können und kamen dem bajuwarischen Vorbild sehr nah.