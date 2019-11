Ungebetener Übernachtungsgast in Syke - Polizei sucht Fahrradbesitzer

Die Polizei Syke sucht den Besitzer eines Fahrrads, Campingstuhls und eines Regenschirms. Die Gegenstände sind nahe eines schlafenden Mannes gefunden worden.

Syke - Merkwürdige Szenen spielten sich in den Morgenstunden des 21. Oktober in der Nähe des Grundstücks einer Frau in Syke-Gessel ab. Sie alarmierte die Polizei, die zur Adresse Am Dorfrand ausrückte.

+ Plötzlich lag in Syke ein Schirm herum. © Polizei Diepholz Die Beamten fanden in einem Schuppen in der Nachbarschaft einen ungebetenen Übernachtungsgast. Der Mann war den Bewohnern nicht bekannt. Außerdem fanden die Polizisten ein nicht abgeschlossenes Damenrad, einen Campingstuhl und einen Regenschirm auf dem Gepäckträger vor. Diese Gegenstände sind den Bewohnern in der näheren Umgebung nicht zuzuordnen, teilt die Polizei mit.

Auch der schläfrige Mann konnte keinen Aussagen über die Herkunft der Gegenstände machen. Nun sucht die Polizei Syke nach den Besitzern. Wer Hinweise zur Herkunft geben kann, soll sich bei der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 melden.