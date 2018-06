Erste Runde endet mit Remis

In den Dänen: Aufsichtsbehörde bestätigt grüne Bedenken / Kein Grund zum Handeln

Syke - Von Michael Walter. Im WM-Jargon könnte man von einem 2:2 sprechen: Die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz gibt den Syker Grünen teilweise Recht: An deren Bedenken gegen die Ausweisung eines Baugebiets entlang der Straße In den Dänen in Wachendorf ist was dran und der Landkreis teilt diese Bedenken. Einen Grund zum Einschreiten sieht die Behörde aber nicht, ebenso wenig die Möglichkeit einer Klage der Grünen vor Gericht.