Feuer in einem Restaurant - Polizei schließt fremdenfeindlichen Hintergrund nicht aus

In einem Restaurant in Syke (Landkreis Diepholz) hat es in der Nacht gebrannt. Die Polizei kann einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht ausschließen.

Brand in Restaurant in Syke (Landkreis Diepholz)

Polizei kann fremdenfeindlichen Hintergrund nicht ausschließen

B6 in Syke am Donnerstagmorgen gesperrt

Syke - Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstag gegen 3.30 Uhr zu einem Brand im Restaurant Martini an der Bundesstraße 6 (Herrlichkeit) in Syke gerufen worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich das Feuer im Erdgeschoss des Gebäudes befand. Durch die offene Bauweise zog der Rauch teilweise durch das Dach ab und erweckte den Anschein eines Dachstuhlbrandes, heißt es von der Feuerwehr Syke am Morgen.

Zunächst räumten Polizei und Feuerwehr das angrenzende Gebäude. Sechs Personen sind unverletzt evakuiert worden, erklärte Franziska Mehlan von der Polizei an der Einsatzstelle direkt an der B6. Auf der Rückseite des Restaurants fanden die Ermittler eine eingeschlagene Scheibe und eine Hakenkreuz-Schmiererei vor. Deshalb gehen die Beamten von Brandstiftung aus. Wegen der Schmiererei sei auch ein fremdenfeindlicher Hintergrund nicht auszuschließen, so Mehlan weiter. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Der Restaurantbesitzer habe Migrationshintergrund.

Brandstiftung in Syke: B6 für Löscharbeiten voll gesperrt

Die Ortsfeuerwehren Syke, Barrien und Henstedt nahmen einen Löschangriff vor. Auf der B6 ist eine Drehleiter in Stellung gebracht worden, um das Feuer aus der Höhe bekämpfen zu können. Zur Unterstützung sind auch die Ortsfeuerwehren Gödestorf und Okel angefordert worden, um weitere Kräfte unter Atemschutz bereitzuhalten. Die Ortsfeuerwehr Leeste kam mit ihrer Hubarbeitsbühne und zwei Begleitfahrzeugen zur Einsatzstelle in Syke gefahren, teilt die Feuerwehr mit.

Für die Dauer der Löscharbeiten ist die B6 auf Höhe des Restaurants Martini voll gesperrt worden. Gegen 6 Uhr beendeten die Feuerwehrkräfte ihren Einsatz. Insgesamt waren 100 Kräfte der Feuerwehr mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Hinzu kommen die Kräfte von Polizei und Rettungsdienst. Der Sachschaden beläuft sich laut Medienberichten auf etwa 150.000 Euro.

Wir berichten weiter.