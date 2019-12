Gegen Funklöcher: Syke bewirbt sich mit ironischem Video für Netzausbau

In Syke klaffen große Löcher beim Handyempfang. Während sich im Süden des Landkreises Diepholz etwas tut, um die Maschen im Netz zu schließen, bewegt sich in der Stadt im Grünen aktuell nichts. Damit sich das ändert, gibt es nun ein humorvolles Video, das in Kürze veröffentlicht werden soll.

Syke - Im Zeitraffer driftet Landwirt Jochen Harries geradezu auf seinem Trecker um die Ecke. Vor der Scheune hält er an, springt ab und zückt das Handy. „Schnell noch Futter für die Tiere bestellen!“ Aber das klappt nicht. „Mist – schon wieder kein Netz!“

Eine Szene aus einem Videofilm, mit dem sich die Stadt Syke gerade bei der Aktion „Wir jagen Funklöcher“ der Telekom bewirbt.

Die Telekom zielt mit dieser Kampagne auf Gebiete, in denen sich der Ausbau des Mobilfunknetzes wirtschaftlich nicht lohnt. In 50 solcher Kommunen will das Unternehmen trotzdem Sendemasten einrichten. Bedingung: Die Kommunen können in ihrer Bewerbung plausibel darlegen, warum gerade sie diesen Ausbau benötigen. Die Stadt Syke hat dazu ein Video eingereicht.

+ Oberflächlich betrachtet, scheint die Mobilfunkabdeckung in Deutschland flächendeckend. © breitbandmessungen.de

Der Film ist eine komplette Eigenproduktion der Stadt. Gemacht hat ihn David Cramer aus der Abteilung Wirtschaftsförderung, vor der Kamera stehen überwiegend Mitarbeiter der Stadt. Mit einer ordentlichen Portion Selbstironie zeigen sie: Syke hat viele tolle Sachen. Schöne Natur, florierendes Gewerbe, Schulen und, und, und. Nur kein vernünftiges Handynetz. Selbst im Büro der Bürgermeisterin bricht die Verbindung mitten im Gespräch ab. Da müssen die städtischen Mitarbeiter ganz schön hoch hinaus, wenn sie telefonieren wollen. Auf Leitern, Balkone, Hubbühnen oder den Aussichtsturm am Hohen Berg. In diversen Kameraeinstellungen sieht man sie dort ihre Handys am ausgestreckten Arm durch die Luft schwenken, immer auf der Suche nach einer Position, in der eine stabile Verbindung möglich ist.

Die letzte Szene gehört dann wieder Jochen Harries, der von einem Sandhaufen herunter ruft: „Das Beste an Syke sind unsere Berge.

+ Jochen Harries bekennt am Ende des Funkloch-Videos sarkastisch: „Das Beste an Syke sind unsere Berge.“ © Stadt Syke

„Wir wollten uns einfach von den anderen Bewerbern abheben“, erklärt Suse Laue den ironisch-sarkastischen Stil des Films. Und Erster Stadtrat Thomas Kuchem ergänzt: „Nur zu sagen, wir haben hier ein Funkloch, wäre ja nichts besonderes.“

Nach wie vor ist Syke mobilfunktechnisch dreigeteilt. Im Kernort Syke ist die Abdeckung bei allen Anbietern ziemlich gut. In Barrien geht’s so, und je dörflicher es dann wird, desto schlechter ist der Empfang. „In Okel, Schnepke, Gödestorf und Wachendorf geht stellenweise nix“, sagt Laue. „Und Osterholz ist ein einziger weißer Fleck auf der Karte.“

Nur der Südkreis Diepholz erhält neue Sendemasten

Zwar hat der Landkreis Druck bei den Mobilfunkanbietern gemacht. Syke profitiert davon aber nicht. „Es wird zusätzliche Sendemasten im Südkreis geben“, sagt Thomas Kuchem. „Aber im Nordkreis keinen einzigen.“

+ An manchen Stellen im Stadtgebiet muss man schon kreativ sein, wenn das Handy Empfang haben soll. Die Mitarbeiter vom Bauhof sind da eindeutig im Vorteil. © Stadt Syke

Suse Laue: „Wir fühlen uns da ein bisschen alleingelassen. In Stuhr und Weyhe reißt das Gespräch nicht ab, wenn ich im Auto telefoniere. Das fängt erst in Syke an.“

Ob Syke eine der 50 Kommunen ist, die durch die Funklochjagd ein besseres Netz erhalten, ist noch nicht raus. Die Telekom wertet die Bewerbungen noch aus. Aber sollte Syke den Zuschlag kriegen: Was ist dann mit den Kunden der anderen Netzanbieter? „Wir hoffen ehrlich gesagt, dass die anderen Anbieter sich dann dranhängen und ebenfalls ausbauen“, sagt Laue. „Wenn die Infrastruktur erstmal da ist, wäre der Aufwand nicht so hoch.“

Mithilfe beim Funkloch-Schließen

Mithilfe der Funkloch-App der Bundesnetzagentur können Bürger melden, wenn sie ein Funkloch entdecken. Die zuletzt gesammelten Ergebnisse sind seit November online abrufbar. Alle weiteren Meldungen fließen weiterhin in die Planungen für den weiteren Netzausbau ein.