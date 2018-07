Bewährungsstrafe nach Plantagen-Betrieb

Erleichterung bei den Angeklagten

Syke - Von Wiebke Bruns. Nicht ins Gefängnis müssen zwei 47 und 65 Jahre alte Angeklagte aus Bremen, die an dem Betrieb von Cannabis-Indoorplantagen in Henstedt, Engeln-Brandheide und Bremen mitgewirkt hatten. Die Taten liegen mittlerweile mehrere Jahre zurück und fanden ihr Ende mit einet Razzia am 14. September 2011. Gestern fiel am Landgericht Verden das voraussichtlich letzte Urteil in dem Strafverfahren.