Syke baut an Großprojekten für rund 28 Millionen Euro

Von: Michael Walter

Das Hallenbad Syke ist noch eine Baustelle. Bis März sollen die Arbeiten am Gebäude abgeschlossen sein, das Außengelände wäre zur Jahresmitte wohl fertig. © Michael Walter

Mehr als ein Dutzend größerer Bauvorhaben plant, koordiniert und wickelt die Syker Stadtverwaltung gerade ab. Finanzielles Volumen: rund 28 Millionen Euro.

Syke – Allein die beiden größten Projekte schlagen mit etwa 19 Millionen Euro zu Buche. Das geht aus einer Zusammenfassung hervor, die das städtische Bauamt jetzt für die Syker Politik zusammengestellt hat.

Der größte Brocken darin ist die Sanierung des Hallenbads. Dafür sind insgesamt aktuell 10,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Arbeiten am Gebäude sollen laut Pascal Heidhoff vom Bauamt im März 2023 abgeschlossen sein. Bei den Außenanlagen rechnet die Stadt mit der Fertigstellung zur Jahresmitte. Die Mittel dafür waren allerdings im ursprünglichen Budget nicht enthalten. Die Stadt wird daher zusätzliche 350 000 Euro als Bedarf im Haushaltsentwurf für 2023 anmelden.

Innerhalb des Budgets liegt aktuell der Ausbau der Grundschule Heiligenfelde zur Ganztagsgrundschule. 8,5 Millionen Euro sind dafür eingeplant. Und derzeit sieht es aus, als ob das langt. Zum nächsten Schuljahr wird es allerdings nichts damit. Die Stadt rechnet mit der Fertigstellung gegen Ende 2023.

Der neue Kindergarten Okel wird wohl rechtzeitig zum Sommer 2023 fertig, aber dafür teurer als kalkuliert. © mwa

Umgekehrt stehen die Vorzeichen beim neuen Kindergarten in Okel: Der dürfte wohl bis Juni 2023 fertig werden – also rechtzeitig zum neuen Schul- und Kindergartenjahr. Allerdings nicht für das geplante Geld. Die kalkulierten 2,75 Millionen reichen laut Pascal Heidhoff nicht aus und die Stadt wird weitere 300 000 Euro als Bedarf im Haushaltsentwurf anmelden.

Was sich bei der Grundschule am Lindhof bereits angedeutet hatte, nimmt jetzt konkrete Gestalt an: Die Kernsanierung der Jahrgangsbereiche (wir berichteten) soll im Schuljahr 2023/24 fortgesetzt werden. Bis zu den Sommerferien sollen die umfangreichen Arbeiten im Jahrgangsbereich der 4. Klassen abgeschlossen sein. 1,1 Millionen Euro sind dafür vorhanden. Nach den Sommerferien soll es dann nahtlos weitergehen mit der Sanierung des Jahrgangsbereichs der 3. Klassen. Auch dafür meldet die Verwaltung 1,1 Millionen Euro als Bedarf im Haushalt an.

Erweiterung der Kita in Gessel wird teurer als geplant

Die Erweiterung der Kita in Gessel wird teurer als geplant. Die Sanierung der Sanitäranlagen läuft bereits. Baubeginn für den eigentlichen Erweiterungsbau soll im April sein. Statt der ursprünglich kalkulierten 850 000 Euro erwartet die Stadt jetzt Kosten von etwas über einer Million. Dazu kommen rund 250 000 Euro für die Sanitäranlagen. Eine Beteiligung des FC Gessel-Leerßen am Erweiterungsbau ist inzwischen endgültig vom Tisch.

Der Brandschutz im Rathaus verteuert sich um schätzungsweise 200 000 Euro auf jetzt 1,1 Millionen.

Und die mehrfach verschobene Sanierung des Jugend- und Kulturzentrums am Lindhof soll jetzt 2023 in Angriff genommen werden.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Beim Edeka-Neubau in Barrien sind die seit Monaten stillstehenden Erdarbeiten wieder angelaufen. Schau’n ‘mer mal, für wie lange. © Michael Walter

Der geplante Bau eines Regenrückhaltebeckens in Gessel muss noch warten: „Da sind noch Gutachten erforderlich“, erklärt Pascal Heidhoff. „Es ist noch nicht klar, ob 2023 überhaupt gebaut werden kann.“

Quasi als Zugabe liefert Heidhoff noch eine Information über ein privates Bauvorhaben, das in den vergangenen Jahren immer mal wieder für Nachfragen gesorgt hat: Beim Edeka-Markt an der Sudweyher Straße sind die seit Monaten stillstehenden Erdarbeiten für den Neubau wieder aufgenommen worden. Die Stadt sei kurzfristig darüber informiert worden, so Heidhoff.