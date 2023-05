Syke: Bauernhaus-Archiv am Vorwerk wird 20 Jahre alt

Von: Michael Walter

Teilen

Heinz Riepshoff (rechts) öffnet hier die Tür zum Bauernhaus-Archiv für seine Mitarbeiterin Sandra Leithäuser und Museumsleiter Niels Meyer. © Michael Walter

Seit 20 Jahren gibt es das Bauernhaus-Archiv in Syke. Initiator ist Heinz Riepshoff, der über die Gründungsgeschichte spricht und wie es weitergehen könnte.

Syke – Ein junger Pfadfinder sitzt auf der Diele im Kreismuseum am offenen Feuer, wirft Holz nach, und die ganze Bude qualmt aus allen Löchern. Irgendwie kommt Heinz Riepshoff immer wieder auf diese Kindheitserinnerung zurück, wenn man ihn fragt, wie alles angefangen hat. „Das muss ich ja wohl toll gefunden haben“, sagt er fast schon entschuldigend. Heute ist er die Kapazität schlechthin, wenn es um alte Bauernhäuser in der Region geht.

Bauernhaus-Archiv in Syke ist das Lebenswerk von Heinz Riepshoff

Riepshoff ist eines der ältesten noch aktiven Mitglieder der im Drei-Mädel-Haus Kirchseelte gegründeten – inzwischen bundesweiten – Interessengemeinschaft Bauernhaus und der Begründer des Bauernhaus-Archivs am Syker Vorwerk. Beide haben gerade runden Geburtstag: Die IGB ist 50 geworden, und das Archiv feiert sein 20-jähriges Bestehen.

Das Archiv umfasst allein zwei Bibliotheken mit mehr als 6000 Büchern. © Walter, Michael

Das Archiv ist Riepshoffs Lebenswerk. Als es eingerichtet wurde, hatte er privat schon 30 Jahre lang über alte Häuser geforscht. „Mein Büro zuhause wurde immer voller und voller“, erzählt er. „Meine Frau sagte damals: Weißt du, dass das alles ins Feuer kommt, wenn du mal nicht mehr da bist? Lass dir mal was einfallen.“

Es war ein glücklicher Zeitpunkt für solche Überlegungen. Der Landkreis Diepholz hatte das Vorwerk gerade an die Sparkassenstiftung übertragen, und im ehemaligen Kutscherhaus war die letzte noch belegte Wohnung freigeworden. Zusammen mit dem damaligen Museumsleiter Ralf Vogeding und Reiner Ehlers von der Kreisverwaltung entstand die Idee, die Räume zu restaurieren und einer öffentlichen Nutzung zuzuführen. Das Kutscherhaus wurde zum Bauernhaus-Archiv. Noch vor dem Umbau des Hauptgebäudes zur Kunstgalerie. „Ich war der Erste hier“, sagt Riepshoff.

Wie Heinz Riepshoff aus Syke zum Bauernhaus-Archivar wurde

Schriftsetzer hat er mal gelernt. Aber mit Anfang 20 ging Heinz Riepshoff für zweieinhalb Jahre als Entwicklungshelfer nach Ghana. „Ich habe meinem Onkel geschrieben: Es wäre schön, wenn ich hinterher irgendwo wohnen könnte“, erzählt er. Und der Onkel trieb für ihn einen alten, heruntergekommenen Bauernhof in Halbetzen auf. „Den hab ich 1971 per Handschlag gekauft und 20 Jahre lang restauriert.“

Den alten Hof fanden aber auch andere interessant: Heinz Riepshoff kam zum ersten Mal in Kontakt mit Hausforschern. „Die fand ich damals völlig abgedreht“, sagt er. „Die konnten stundenlang auf ein Loch in einem Balken starren und darüber philosophieren, wie es wohl da hingekommen ist.“ Aber sein Interesse war geweckt. Und irgendwann hat er dann angefangen, selber zu forschen und Material zu sammeln.

Rund 100.000 Dokumente liegen im Syker Bayernhaus-Archiv

Heute ist Heinz Riepshoff die Kapazität schlechthin auf dem Gebiet. Und was er über die alten Bauernhäuser zwischen Wildeshausen und Nienburg nicht weiß, ist es nicht wert, gewusst zu werden. Im Bauernhaus-Archiv hat er 9.000 Gebäude dokumentiert. Mit etwa 100.000 Abbildungen, Bauplänen, Heiratsverträgen und Übergabe-Urkunden. „Das ist deutschlandweit einmalig“, sagt Riepshoff. „Keine andere Region ist so dokumentiert.“ Es gibt eine Bibliothek mit etwa 6.000 Bänden zum Thema, nach Sachgruppen unterteilt, und eine zweite Bibliothek von der Interessengemeinschaft Bauernhaus, die kein eigenes Archiv hat. Und was Heinz Riepshoff darüber hinaus an Fachwissen im Kopf gebunkert hat, würde ohne Probleme eine dritte Bibliothek füllen.

Brüten über Plänen und Zeichnungen gehört für Leithäuser und Riepshoff dazu. © Walter, Michael

Und das ist gleichzeitig auch ein Problem. Heinz Riepshoff ist jetzt 76 und Rentner. Und die alte Frage von damals steht damit wieder im Raum: Was passiert, wenn er mal nicht mehr da ist? – „Es lohnt sich, sich jetzt darüber zu unterhalten, so lange er noch da ist“, sagt Niels Meyer, der Leiter des Kreismuseums (dort ist das Bauernhaus-Archiv wissenschaftlich angedockt). „Und nicht erst, wenn er nicht mehr da ist. Wir werden mit dem Landkreis in die Gespräche gehen.“