Syke, Barrien und Heiligenfelde fusionieren zur Gesamt-Kirchengemeinde

Von: Michael Walter

Ab 2023 Teil einer größeren Kirchengemeinde: Die Bartholomäus-Kirche in Barrien. © Rainer Jysch

Die drei evangelischen Kirchengemeinden Syke, Barrien und Heiligenfelde fusionieren zu einer Gesamt-Kirchengemeinde, und zwar schon mit Wirkung zum 1. Januar.

Syke – Sprecher aller drei Kirchenvorstände haben auf Nachfrage entsprechende Informationen der Kreiszeitung bestätigt. Und sie betonen ausdrücklich: Für die Gemeindemitglieder und die zusammen 78 hauptamtlichen Mitarbeiter ändert sich dadurch praktisch nichts.

Erst in drei Wochen hätten die Kirchengemeinden die Öffentlichkeit informieren wollen, also quasi mit dem formalen Vollzug der Fusion, bestätigt Pastor Christian Kopp (Syke). „So weit, dass wir offiziell werden könnten, sind wir noch nicht. Es ist ja noch nichts beschlossen.“

Der Beschluss gilt allerdings lediglich noch als Formsache. Intern ist die Fusion längst abgestimmt, und auch der Kirchenkreis und die Landeskirche haben grünes Licht signalisiert.

Pastorin Katja Hermsmeyer (Heiligenfelde) erklärt die Hintergründe: Seit Jahrzehnten habe sich die Zusammenarbeit der drei Kirchengemeinden immer weiter intensiviert. Als Beispiele nennt Hermsmeyer die Stichworte Gottesdienste, Hospizdienst und Konfirmanden. 2010 gründeten die drei Gemeinden eine formale Arbeitsgemeinschaft als gemeinsame Rechtsform. Jede der drei Gemeinden behielt aber ihre eigene Verwaltungsstruktur. „Uns war schon länger klar: Eigentlich bräuchte es auch da eine andere Form. Doppel- und Dreifachstrukturen auf der Verwaltungsebene machen gar keinen Sinn, wenn wir inhaltlich schon sehr viel weiter sind.“

So richtig Bewegung ist aber erst vor ein paar Wochen in die Sache gekommen: Da erhielten die Kirchengemeinden Informationen, wie sich einige bevorstehende Änderungen in der Steuergesetzgebung im nächsten Jahr auf sie auswirken würden. Und damit war klar: Die Arbeitsgemeinschaft, wie sie bisher besteht, lässt sich ab 2023 nicht mehr halten, weil sie gegen (dann) geltendes Recht verstoßen würde.

Die Kirchengemeinden waren damit unter Zugzwang. Sie standen vor der Wahl zwischen zwei Alternativen: Der Gründung eines Gemeindeverbunds oder der Fusion zur Gesamt-Kirchengemeinde. Der Unterschied: Im Gemeindeverbund wären alle beteiligten Gemeinden weiterhin selbstständig. Mit drei Kirchenvorständen, drei Verwaltungen und drei Haushalten. Unterm Strich hätten sie damit sogar etwas weniger Vorteile als in der jetzigen Arbeitsgemeinschaft. Als Gesamt-Kirchengemeinde gäbe es hingegen nur einen einzigen Kirchenvorstand, eine einzige Verwaltung und einen einzigen Haushalt. Also eigentlich genau das, worauf die Gemeinden länger schon mit mindestens einem Auge geschielt hatten. Und so fiel der Entschluss bei allen drei Gemeinden für die Fusion.

Weshalb die Kirchenvorstände das bisher noch nicht an ihre insgesamt mehr als 10 000 Gemeindemitglieder kommuniziert haben, erklärt Katja Hermsmeyer mit dem Zeitdruck. „Wir sind selber von der Geschwindigkeit überrascht worden und haben in dem Moment erst ein bisschen um uns selber kreisen müssen.“

Den weiteren Weg skizziert Katja Hermsmeyer so: Bis jetzt gibt es offiziell tatsächlich nur eine Absichtserklärung. Alle drei Kirchenvorstände müssen bis Anfang Dezember jeweils einen Beschluss zur Gründung einer Gesamt-Kirchengemeinde fassen. Diese Gründung soll am 9. Dezember per Vertragsunterzeichnung erfolgen. Darüber geht dann eine Meldung an die Landeskirche, „und dann geht eine ganze Maschinerie in Gang“, sagt Katja Hermsmeyer und spricht von neuem Siegel, neuem Logo und neuem Briefpapier. Für den 12. Januar ist die erste Sitzung des neuen Gesamt-Kirchenvorstands geplant. Dem gehören alle an, die jetzt schon in einem der drei Kirchenvorstände sind. Sie bleiben im Amt bis zum Ende der regulären Wahlperiode 2024.

Für die Gemeindemitglieder bleibt alles beim Alten: Die Kirchenstandorte bleiben bestehen, und „die Pastoren bleiben da wohnen, wo sie jetzt auch wohnen“, sagt Katja Hermsmeyer. Auch die Vertragsinhalte der insgesamt 78 Mitarbeiter – vom kirchlichen Pflegedienst bis zum Sekretariat – bleiben durch die Fusion unberührt. „Es ändert sich lediglich der Name des Arbeitgebers.“

Der wird in Zukunft Evangelisch-lutherische Gesamt-Kirchengemeinde Syke-Barrien-Heiligenfelde lauten. Eher sperrig als poetisch. Aber: „Da gibt es ganz genaue Rechtsvorschriften“, sagt Hermsmeyer. „Da ist nicht viel mit Kreativität. Intern werden wir sehr wahrscheinlich eher vom Dreiklang sprechen.“ Das ist der Name, der sich für den gemeinsamen Gemeindebrief seit Jahren etabliert hat.