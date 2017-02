Brennender Geschirrspüler in Barrien

Ein brennender Geschirrspüler hat in Barrien für einen Einsatz der Feuerwehren Barrien und Okel gesorgt.

Barrien - Ein brennender Geschirrspüler sorgte am Montagabend für einen Großeinsatz im Syker Ortsteil Barrien. Die Feuerwehr hatte das Feuer innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Zum Walde hört gegen 19.30 Uhr ein Knistern in der Küche. Als sie nachsah, stand der Geschirrspüler in Flammen. Sie setzte sofort einen Notruf ab und ging nach draußen. Ihr Mann war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

+ Nach dem Ablöschen der Flammen wurde das Gebäude belüftet. Dennoch bleibt es zunächst nicht bewohnbar. © Feuerwehr Syke Die Feuerwehren Barrien und Okel rückten mit 33 Einsatzkräften an. Ein Trupp ging unter Atemschutz in die Küche und löschte den Geschirrspüler mit wenig Wasser ab, teilt die Feuerwehr am Dienstag mit. Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet und auf weitere Brandstellen hin kontrolliert. Der Geschirrspüler wurde ins Freie gebracht.

Durch die starke Rauchentwicklung ist das Gebäude zunächst nicht bewohnbar. Die Flammen hatten auf das Mobiliar in der Küche übergegriffen. Die Feuerwehr rückte nach rund eineinhalb Stunden wieder ab.