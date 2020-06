Mann beschützt junge Frauen - und wird von 53-jährigem Angreifer verletzt

In Syke kam es am Freitag zu einem gewaltsamen Streit, bei dem drei jugendliche Frauen eine wichtige Rolle spielten.

Weil ein Mann drei Jugendliche in Schutz genommen hatte, ist er von einem zweiten Mann angegangen und verletzt worden. Die Polizei sucht nun die beteiligte jugendlichen Frauen.

Syke - Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 18:30 Uhr im Edgar-Deichmann-Park am Mühlenteich in Syke. Dabei kam es laut Angaben der Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Mann und einem 53-jährigen Mann. Beide stammen aus Syke.

Der 53-Jährige habe einen Streit mit drei etwa 16 Jahre alten Mädchen gehabt, woraufhin sich der 39-Jährige in den Streit einmischte und schützend vor die Mädchen stellte. Daraufhin kam es laut einer Meldung der Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, bei der der jüngere Mann durch den älteren Mann leicht verletzt und beleidigt wurde. Ferner wurde das T-Shirt des jüngeren Mannes beschädigt.

Zur Aufklärung der Tat in Syke sucht die Polizei nun die drei etwa 16-jährigen Mädchen als Zeugen. Sie werden gebeten von den Beamten gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 zu melden.