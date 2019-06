Suche nach der Übergangslösung

Links: Daumen runter für die neue Verkehrsführung in Steimke von Löwenherz-Chefin Gaby Letzing. Oben: Zumindest für Radfahrer ist der Bahnübergang Alte Poststraße wieder in beide Richtungen offen. Fotos: Michael Walter

Steimke - Von Michael Walter. Die neue Verkehrsführung an der Alten Poststraße in Steimke regt nicht nur die Anwohner auf. Auch Mitarbeiter und Klienten vom Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz ärgern sich mächtig.

Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung auf Anweisung der Landeseisenbahnaufsicht den Bahnübergang in Richtung B 6 sperren müssen. Der Verkehr aus dem kleinen Wohngebiet – und eben auch vom Hospiz – muss jetzt entweder über die Straße Am Feldrain bis zum Hillerser Weg fahren und dort auf die B 6 abbiegen oder die – teils schlecht, teils gar nicht ausgebaute – Straße Siebenhäuser in Richtung Waldstraße nehmen.

Für Löwenherz ist beides alles andere als ideal. Chefin Gaby Letzing erklärt: „Mit dem Pkw kriegt man das hin. Mit unseren Transportern geht das nicht so einfach. Mit ein bis zwei Rollstuhlfahrern hinten drin muss man sehr behutsam fahren.“ Und genau das geht laut Letzing jetzt nicht mehr. Am Hillerser Weg gilt auf der B 6 Tempo 100. Und wer sich da einfädeln will, muss meistens ganz schön Gas geben. Und der Siebenhäuser ist in weiten Teilen eine Buckelpiste.

Letzing: „Wir fahren mehrmals täglich schwerstkranke Kinder. Teilweise mit künstlicher Beatmung oder mit anderer technischer Unterstützung, ohne die sie nicht mehr lebensfähig wären. Diese Kinder reagieren extrem empfindlich auf starke Beschleunigungen und Erschütterungen. Zum Teil so empfindlich, dass sie speziell gedämpfte Rollstühle brauchen.“

Ein Problem sei das alles erst, seit der Übergang Alte Poststraße gesperrt ist. „Und für was? Für den Kaffkieker, der zweimal im Monat da laut tutend im Schritttempo langfährt“, ärgert Gaby Letzing sich.

„Bedauerlich“, meint die Landeseisenbahnaufsicht dazu. Den Schwarzen Peter schiebt sie aber weit von sich. Sie habe ja die Entscheidung, den Bahnübergang zu sperren, gar nicht getroffen, sondern wache nur darüber, dass der Schienenbetreiber die gesetzlichen Bestimmungen einhalte. Und das sei eben nicht der Fall.

„Der bisherige Zustand entsprach nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen und hat die Sicherheit des Straßen- und Bahnverkehrs gefährdet“, so der zuständige Sachbearbeiter Holger Müller. Diese gesetzlichen Mindestanforderungen seien unabhängig von der Frage, wie oft der Zug dort überhaupt fährt. „Insofern besteht hier kein Ermessensspielraum für die Landeseisenbahnaufsicht. Die ungefähre Nutzung sowie die zulässige Geschwindigkeit auf der Schiene (hier sind es 20 km/h, und nicht Schrittgeschwindigkeit) sind der LEA bekannt“, so Müller.

Auch dass auf der Kleinbahn kein regulärer Linien- oder Gütertransport erfolgt, sondern lediglich eine Art touristische Nutzung durch den Kaffkieker, ist für die Aufsichtsbehörde ohne Belang. „Auch Fahrgäste in einem touristischen Zug müssen sicher befördert werden“, sagt Müller.

Aber was genau ist an diesem Übergang jetzt nicht sicher genug? Antwort der Eisenbahnaufsicht: Es gibt zu wenig freie Sicht auf die Schienen. Holger Müller: „Seit über acht Jahren ist der zuständigen Straßenverkehrsbehörde der Stadt Syke und der VGH bekannt, dass die erforderlichen Sichtflächen im Bereich des Bahnübergangs Alte Poststraße nur unzureichend freigehalten werden.“ Schon 2014 habe die VHG als Betreiber der Bahnstrecke der Stadt vorgeschlagen, dort eine Einbahnstraße einzurichten. Das sei aber nicht passiert. Im November 2018 habe die Eisenbahnaufsicht dann „wiederum festgestellt, dass die erforderlichen Sichtverhältnisse bislang nicht hergestellt sind“. Und dann gegenüber der Stadt die Muskeln spielen lassen. „Sie haben uns die Pistole auf die Brust gesetzt und mit dem Staatsanwalt gewunken“, hatte Bürgermeisterin Suse Laue das ausgedrückt.

Und nun? – Zumindest für Radfahrer ist der Bahnübergang inzwischen wieder in beide Richtungen nutzbar. Darauf weist ein Zusatzschild hin, das die Stadt vor ein paar Tagen dort angebracht hat. Die Eisenbahnaufsicht schlägt als Alternative zur Durchfahrtsperre vor, eine „technische Sicherung“ zu bauen. Ob das nun eine Schranke oder ein Signal sein müsste und wie teuer das wäre, sagt Holger Müller nicht. Aber: „Die Kosten wären je zu einem Drittel vom Land Niedersachsen, der VGH und der Stadt Syke zu tragen, wobei für die Kreuzungspartner VGH und Stadt Syke für ihr Kostendrittel derzeit Fördermöglichkeiten bestehen.“