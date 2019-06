Auf der Suche nach der richtigen „Balllänge“

Okel/Bramstedt - Von Andree Wächter. Schulfächer gibt es viele: Deutsch, Mathe oder Sport. An der Grundschule Bramstedt steht im Nachmittagsangebot ein eher exotisches Fach auf dem Stundenplan: Golf. Neun Viertklässler fahren einmal pro Woche nach Okel. Beim dortigen Golfklub lernen sie Abschlagen oder Putten. Ziel: das Golfabzeichen in Bronze.

Die Idee stammte von Lehrerin Nina Rönz. Seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres lernen die Jungen und Mädchen den Golfsport in Theorie und Praxis. „In den Wintermonaten haben die Grundschüler etwas über die Regeln und Etikette gelernt“, sagt Rönz, die auch Golf spielte. Nach der Theorie folgte die Praxis beim Golfklub. Im Rahmen des Projektes „Abschlag Schule“ unterstützt der Deutsche Golf Verband (DGV) das Vorhaben der Grundschule. Unter anderem übernimmt er die Kosten für Trainer und den Transport.

In Okel betreut Golftrainer Christoph Spora die Kinder. Er sagt: „Die Grundschüler sind motiviert und mit Spaß bei der Sache.“ Die Mädchen und Jungen sammeln Punkte, um das Golfabzeichen zu bekommen. Neben Regelkunde gehören auch vier Schlagtechniken zu den Disziplinen: Abschlag, Putten, Chippen und Pitchen. Für das Putten hat Spora einen Parcours aufgebaut. An sechs Löchern müssen die Grundschüler den Ball mit möglichst wenigen Schlägen versenken. Bester ist Siam Stahnke: Er benötigt insgesamt nur zwölf Schläge. Neben dem richtigen Zielen brauchen die Sportler auch das Feeling für die richtige „Balllänge“ – also der Distanz, die der Ball nach dem Schlag zurücklegt – und ein Auge fürs Gefälle des Grüns.

Alle Schüler beherrschen den sicheren und richtigen Stand sowie die Handhaltung am (Kinder-)Schläger. Konzentriert peilen die Jungen und Mädchen das Ziel an. Mit dosierter Kraft schwingen sie den Schläger. Wenn das Ergebnis nicht zur Zufriedenheit der Schüler klappt, gibt der Trainer Hilfestellungen.

Laut Nina Rönz wollen sich auch Drittklässler für das Nachmittagsangebot anmelden. „Sie musste ich auf das kommende Schuljahr vertrösten.“ Die Grundschule Bramstedt kann sich aber vorstellen, auch im zweiten Halbjahr 2019/20 wieder Golf im Ganztag anzubieten.