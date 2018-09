Auf der Suche nach dem Leck - zwei Gas-Kontrolleure unterwegs in Syke

Syke - Von Michael Walter. Nein, die beiden sind keine Ganoven, die unter einem Vorwand Häuser und Grundstücke ausspähen, sondern sie erledigen einen ehrenwerten Job. Zwar sind sie dabei nicht im Auftrag des Herrn unterwegs – wie weiland die Blues Brothers – aber immerhin im Auftrag des Gasversorgers EWE-Netz.

Michael Junker (59) und Daniel Lindemann (32) suchen nach Lecks in den Gasleitungen. Schon seit ein paar Wochen sind sie dazu unterwegs, und bis sie das gesamte Stadtgebiet abgeklappert haben, dürfte es wohl Ende November werden. „Das hängt auch ein gutes Stück vom Wetter ab“, sagt Junker. Denn bei Feuchtigkeit oder gar Regen können sie nicht arbeiten.

Lindemann ist der Lotse. Auf seinem Laptop hat er die Lagepläne der Gasleitungen. Junker ist der Spürer. Lindemann weist ihn genau in die Lage ein, und dann geht Junker los. Das Spürgerät, das er dabei vor sich herschiebt, kann noch kleinste Mengen Erdgas feststellen, die aus dem Boden strömen. Sofern der trocken ist. Junker: „Ist der Boden feucht, diffundiert kein Gas hindurch.“

„Das Gerät spricht noch auf 1 ppm an“, sagt Junker. Das bedeutet: Parts per million. Ein Molekül Methangas ist in einer Umgebung von einer Million anderer Moleküle nachweisbar. „Bei 6 ppm gibt das Gerät Alarm. Dann befindet es sich wahrscheinlich über einem Leck.“ In so einem Fall verständigen sie die EWE-Netz, und die sorgt dafür, dass ein Techniker-Team die fragliche Stelle so schnell wie möglich repariert.

Im Haus bemerkt man ein Gasleck schnell

Nein: Gefährlich ist ihre Arbeit nicht, sagen Junker und Lindemann. Selbst wenn sie auf ein Leck stoßen: „Draußen verteilt sich das Gas. Da passiert nichts“, sagt Junker. „Gefährlich werden kann es eigentlich nur, wenn sich das Gas in Hohlräumen sammelt oder ins Haus strömt.“

Aber auch da relativiert er: „Im Haus bemerkt man das Gas lange bevor eine gefährliche Konzentration erreicht ist. Ab 200 ppm kann man es riechen. Explosionsgefahr ist erst ab 40.000 ppm aufwärts.“ Ein einziges Leck haben sie in Syke bisher gefunden. Aber sie sind ja noch nicht fertig. In Wildeshausen, wo sie zuvor gesucht haben, waren es insgesamt acht.

Übrigens: Damit Junker und Lindemann ihre Arbeit machen können, müssen sie auch Privatgrundstücke betreten, wenn darunter Leitungen verlaufen. „Das ist aber Minutensache“, sagt Junker. Beide können sich als Mitarbeiter der Firma Baasen aus Bad Zwischenahn ausweisen.