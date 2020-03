Stundenlang im Kreis

Syke - Von Frank Jaursch. Wenn sich am Sonntag die Besucher des Frühlingsfestes in der Syker Innenstadt umsehen, dürfte ihnen vieles bekannt vorkommen: Schon seit Jahren verändert die Werbegemeinschaft (WG) das Konzept für ihre großen Feste und verkaufsoffenen Sonntage nur sehr zurückhaltend. Mit einer klaren Begründung: Es funktioniert. Die WG-Mitglieder sind mit der Besucherresonanz für gewöhnlich recht zufrieden.

Ein Element findet sich seit Jahrzehnten wieder: Auf dem Ernst-Boden-Platz drehen die Ponys ihre Runden. Das Ponyreiten ist für junge Familien ein beliebter Anlaufpunkt. Vor allem jüngere Kinder drehen gern ein paar Runden auf den Vierbeinern.

Für Tierschützer Peter Hübner ist dieses Angebot auf dem Frühlingsfest eine „zweifelhafte“ Attraktion. In einem offenen Brief hat sich der Barrier jetzt an die Werbegemeinschaft gewandt. Er kritisiert das Angebot des „stupiden Im-Kreis-Laufens“ als nicht mehr zeitgemäß. Die Ponys „müssen den ganzen Tag monoton in einem winzigen Kreis laufen, während hunderte Hände sie betatschen, an ihnen herumgezogen und gezerrt wird, alle paar Minuten neue Kinder auf ihre Rücken gesetzt werden, die Kinder schreien, toben, weinen, treten sie, ziehen an ihren Haaren.“

Hübner verweist auf eine Publikation der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Die kritisiert unter anderem das Laufen auf hartem Straßenuntergrund und das häufige Laufen auf zu kleinem Kreisbogen, welches zu Langzeitschäden an den Gelenken führen könne.

Hübner fordert die Mitglieder der Werbegemeinschaft zu einer Stellungnahme auf. Auf Nachfrage der Kreiszeitung tut das Michael Lux, der WG-Geschäftsführer. „Wir sehen keinen Handlungsbedarf bei diesem Frühlingsfest“, stellt er klar. Lux betont, es gebe keinen Hinweis auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Der Betreiber sei seit mehr als 20 Jahren regelmäßig in Syke zu Gast. Lux: „Solange es nachgefragt wird, sehe ich keine Veranlassung, daran etwas zu ändern.“ Er kündigte allerdings an, das Thema auf der nächsten Sitzung der Werbegemeinschaft anzusprechen.

Diese Ankündigung, erwidert Peter Hübner auf Nachfrage, habe es bereits im vergangenen Jahr auf Anfragen von Tierschützern bei der WG gegeben. Geändert habe sich aber nichts. Im Gegenteil: „Wir haben jetzt genau die gleiche E-Mail als Antwort bekommen wie im letzten Jahr.“

In der größten Syker Facebook-Gruppe waren die Reaktionen auf den offenen Brief überwiegend positiv. Ein Umstand, der Hübner „positiv überrascht“ hat. Eine Reaktion der WG erwartet er nicht. „Ich denke, die bringen das über die Bühne, sitzen das aus und denken: ,Da kräht morgen kein Hahn mehr nach.‘ – Aber da täuschen sie sich.“

In diesem Jahr soll es keine weiteren Aktionen wie etwa ein Auftauchen am Ponyreiten-Stand geben. „Das wäre unfair“, betont Hübner. Für 2021 allerdings plant er, gemeinsam mit anderen Tierschützern aktiv zu werden und zum Beispiel Inhaber von Geschäften der Werbegemeinschaft offen um eine Reaktion zu bitten. „Ich finde, es ist an der Zeit, offen Stellung zu beziehen.“

Umfrage: Mehrheit dagegen

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Tierrechtsorganisation Peta ist eine deutliche Mehrheit der Deutschen gegen sogenannte Pony-Karussells. Im August 2015 befragte das Marktforschungsinstitut GfK gut 1000 Bürger nach ihrer Meinung. Gut 68 Prozent der Befragten gaben an, dass die Nutzung ihrer Meinung nach den Bedürfnissen der Tiere nicht gerecht werde. Mehr als 64 Prozent meinten, Marktbetreiber und Stadtverwaltungen sollten Ponykarussells aus Tierschutzgründen nicht mehr zulassen.