Stühlerücken ist vorbei

Syke - VON MICHAEL WALTER. Voll ist voll, selbst wenn noch Platz ist. Das ist die Realität, der sich sogenannte „Fremdnutzer“ in städtischen Räumen wie dem Ratssaal oder dem Seminarhaus Waldstraße 1 stellen müssen. Mal eben einfach noch ein paar Stühle von nebenan holen und dann zusammenrücken - das ist nicht mehr.

Hintergrund sind die aktuellen Brandschutzbestimmungen, die die Stadtverwaltung zwingend einhalten muss, und an die sich auch alle Fremdnutzer von städtischen Räumen halten müssen. Die sind zwar nicht neu, waren aber bislang offensichtlich nicht allen bekannt. Oder zumindest bewusst.

Hein Sievers, Fachbereichsleiter Bau: „Wir haben Sitzordnungen gemacht, um festzustellen, was die maximale Bestuhlung für unsere Veranstaltungsräume ist, damit Flucht- und Rettungswege frei bleiben.“ Unmittelbare Folge davon ist: Es gibt merklich weniger Plätze als vorher. Die Volkshochschule hat das schon zu spüren bekommen. Sie ist einer der regelmäßigen Fremdnutzer städtischer Räume.

„Bislang waren im Ratssaal samt der Empore 120 Besucher zugelassen, jetzt sind es noch 100“, sagt die örtliche Leiterin Lydia Neumann. „In der Waldstraße 1 hatten bisher bis zu 60 Personen Platz, jetzt sind es nur noch 30.“ Bei einigen Vortragsveranstaltungen habe das schon zu Unmut geführt, wenn Besucher abgewiesen werden mussten, obwohl scheinbar noch Platz für etliche zusätzliche Stühle gewesen wäre. Neumann appelliert daher an die VHS-Besucher: Meldet euch an, wenn ihr sicher sein wollt, dass ihr an der Tür nicht abgewiesen werdet. „Das spontane Erscheinen bleibt weiterhin möglich, beinhaltet aber das Risiko, den Weg vergeblich zu machen und nicht teilnehmen zu können.“

Nicht alle Fremdnutzer scheinen so konsequent zu sein. Hein Sievers: „Nach Veranstaltungen haben wir oft festgestellt, dass viel mehr Stühle im Raum standen als vorher, die Gänge zu den Notausgängen zugestellt waren und so weiter. Wir haben jetzt Dienstanweisungen rausgegeben: Entweder halten sich die Fremdnutzer daran, oder wir können sie nicht mehr reinlassen.“

Die Stadt mache das nicht, um andere zu ärgern, betont Sievers. „Aber wenn was passiert, sind wir dafür verantwortlich.“