Jürgen Lüdtke präsentiert seine Sammlung alter DDR-Kleidung im Kreismuseum

Syke - Von Janna Silinger. 95 Prozent der Ausstellungsobjekte hat Jürgen Lüdtke geschenkt bekommen. Den Rest hat er über Jahre erworben, immer mit Blick auf das Thema „Bekleidung in der DDR“. Seine Sammlung stellt er vom 19. August bis zum 28. Oktober im Kreismuseum Syke aus. Bei der Eröffnung am Sonntag, 19. August, um 15 Uhr können sich Interessierte auf einige Worte des Leiters des Museums, Dr. Ralf Vogeding, sowie eine Führung durch die Ausstellung mit Lüdtke freuen.

Das Thema DDR hat Lüdtke schon immer interessiert. Auf der einen Seite liegt das daran, dass er Verwandte in Rostock und Ostberlin, und dementsprechend einen Zugang zu dem Land hatte. Auf der anderen Seite sei es der Drang, dem Vergessen der Geschichte etwas entgegenzuwirken. „Die Leute in der DDR wollten immer Westkleidung haben“, berichtet Lüdtke. So etwa die Levis oder Wrangler Jeans, die man sich kaum leisten konnte und die auch nur über „Bückware“ zu erhalten waren. „Die Menschen haben sich von ihren Verwandten aus dem Westen sogar alte kaputte Hosen dieser Marken schicken lassen und dann das Etikett auf eine ihrer Jeanshosen genäht“, erzählt er weiter. Um westliche Sachen zu tragen, habe man sich richtig viel einfallen lassen. Und nach der Wende hätten sie ihre eigenen Klamotten und Produkte in die Ecke geworfen, berichtet er. Doch eines Tages, da ist er sich sicher, würden die Menschen diesen Schritt bereuen. Denn es handelt sich um Teile der Kultur, der Generationen, die in der damaligen Zeit dort gelebt hat, um Kleidung, die den Alltag geprägt hat, um ein Stück Zeitgeschichte. Und dieses gelte es zu bewahren, findet Lüdtke.

Und wie er erzählt, werde diese Idee unterstützt. Er erhalte hin und wieder Anrufe von ehemaligen DDR-Bürgern, die alte Kleidung oder Gegenstände aus der Zeit haben und Lüdtke für einen würdigen Abnehmer dieser Dinge halten.

Die Kleidungsstücke sind chronologisch sortiert. Die Sonderausstellung illustriere das starke Bedürfnis der Menschen in Ostdeutschland nach moderner und tragbarer Kleidung. Sei es Hochzeits-, Sport-, Kinder-, Berufs- oder Uniformkleidung – die Sammlung ist umfangreich.

Nach der Eröffnung sind in direkter Absprache mit dem Museum Gruppenbesuche möglich. Weitere öffentliche Führungen gehen am 30. September und am 28. Oktober, jeweils um 15 Uhr, über die Bühne.