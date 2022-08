Syke ohne Strom: Zwei Kabelfehler verursachen Stromausfall

Von: Marcel Prigge

Teilen

Am Donnerstagmorgen, 25. August 2022, ist es in Syke zu einem Stromausfall gekommen. Zwei Kabelfehler waren die Ursache. (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/Imago

Zwei Kabelfehler verursachten am frühen Donnerstagmorgen einen Stromausfall in Syke. Mehrere Stadtteile waren betroffen.

Syke – Aufgrund von gleich zwei Kabelfehlern ist es am Donnerstagmorgen zu einem Stromausfall in Syke gekommen. Wie Milena Neermann, Pressesprecherin des Energieversorgungsunternehmens Avacon mitteilte, seien um 7.56 Uhr zwei Fehlermeldungen aus dem Syker Ortskern in die Leitzentrale eingegangen. Demnach habe es zwischen dem Hachepark und der Straße Steinkamp sowie zwischen der Kläranlage in Syke und dem Krendel zwei Probleme an den Versorgungskabeln gegeben.

Stromausfall in Syke: Mehrere Stadtteile betroffen

Aus diesem Grund seien große Teile Sykes sowie die Ortsteile Ristedt, Gessel, Okel, Barrien, Osterholz, Schnepke und Leerßen zwischenzeitlich ohne Strom gewesen. Bis 9.30 Uhr wurden die Fehler behoben und die Versorgung konnte wieder hergestellt werden, so Neermann. Warum es gleich zu zwei Kabelfehlern gekommen ist, ist derzeit unklar.