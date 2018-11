Business-Lunch diskutiert über Strom tanken auf der Arbeit

Syke - Von Frank Jaursch. „Wir scheinen ja einiges richtig zu machen.“ Die Aussage von Sykes Wirtschaftsförderer Thomas Kuchem bezog sich auf die erneut große Resonanz auf die Einladung der Stadt zum Business-Lunch: Mehr als 30 Syker Unternehmensvertreter hatten sich erneut im Ristorante da Nino eingefunden.

Die Zusammenkunft veranschaulichte aber auch, worin oft der Nutzen dieses regelmäßigen Treffens liegt: Teilnehmer A hat ein Problem, Teilnehmer B die Lösung – oder zumindest eine Antwort, die A weiterhelfen könnte. So entwickelte sich auch diesmal vor dem Mittagessen ein kurzweiliges Hin und Her.

Unter dem Stichwort Elektromobilität hatte zunächst Avacon-Experte Jens Tiekenheinrich einige Informationen vermittelt. Das hatte er auch schon einmal vor gut zwei Jahren in gleicher Runde gemacht. Diesmal allerdings standen nicht, wie 2016, die Fahrzeuge im Mittelpunkt, sondern der Ausbau der Infrastruktur – also der Bau von Ladestationen. Mit dem Titel „Betriebliche Lade-Infrastruktur – wie geht das bei mir?“ war das kurze Referat überschrieben.

Wie auch aus der Gesprächsrunde deutlich wurde, gibt es bei einigen Unternehmen längst Überlegungen, die eigene Fahrzeugflotte zu elektrifizieren – und diese dann auch selbst an einer eigenen Schnellladestation den nötigen „Saft“ tanken zu lassen. „Das Thema ist noch sehr beratungsintensiv“, warnte Tiekenheinrich – und empfahl, sich mit „dem Installateur Ihres Vertrauens“ in Verbindung zu setzen.

Der Avacon-Experte wies dabei auch auf einige mögliche Probleme hin. In Sachen Stecker gebe es nach wie vor keine Standardisierung. Er monierte diesbezüglich die bislang mangelnden „politischen Rahmenbedingungen“.

Auch für die Bezahlung des verwendeten Stroms gebe es noch keine flächendeckende Lösung. So gebe es mitunter Bezahlhürden und deutliche Preisaufschläge. „Als E-Mobilist kann ich nicht zweifelsfrei deutschlandweit laden“, so Tiekenheinrich – und das, obwohl sich die Anzahl öffentlicher Ladestellen in den vergangenen zwei Jahren verfünffacht habe.

Einen potenziell großen Absatzmarkt hat die E-Mobilität bislang nicht erschlossen: die Welt der Nutzfahrzeuge. Erste Gehversuche seien „gnadenlos gescheitert“, noch immer gebe es deutliche Limits in Sachen Zuladung, Allradantrieb oder auch Anhängerkupplung. Ein Autohaus-Vertreter versicherte, dass derartige Projekte in Planung seien. Bis zur echten Serienreife ist es aber wohl noch ein Stück Weg. Wenn etwas auf den Markt komme, wolle man ja auch, dass es funktioniert. „Die Banane soll nicht beim Kunden reifen“, so Tiekenheinrich.

Interessante Infos machten noch vorm gemeinsamen Mittagessen die Runde – etwa die privat betriebene Homepage www.goingelectric.de, auf der es eine bundesweite Ladestellen-Übersicht gibt. Und eine Sorge konnte Jens Tiekenheinrich den Zuhörern noch nehmen. Wie groß auch immer der Strombedarf durch E-Autos wird: „Wir können Ihnen garantieren, dass das Licht anbleibt.“