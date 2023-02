Ständig unter Strom: Letzte Aggregate für Syker Notversorgung sind da

Von: Michael Walter

Teilen

Die letzten Notstromaggregate sind da! In der Abendsonne strahlen vor dem Syker Feuerwehrgerätehaus um die Wette: Matthias Horstmann, Saskia Heymann (Stadt Syke), Bürgermeisterin Suse Laue, Rainer Brandt, Andreas Grahn, André Seifert und Jens Steinbüchel. © Michael Walter

Ohne Strom geht buchstäblich gar nichts mehr. Im Katastrophenfall müssen Rettungskräfte aber einsatzfähig bleiben. Dafür hat die Stadt Syke zusammen mit der Feuerwehr ein Notfallkonzept umgesetzt, damit die Feuerwehr im Fall der Fälle mindestens 24 Stunden lang autark weiterarbeiten kann. Jetzt sind die letzten dafür noch fehlenden Notstromaggregate eingetroffen.

Syke – Wenn man etwas Neues kriegt, will man es normalerweise auch benutzen. Bei der Syker Feuerwehr ist das ein kleines bisschen anders. Na klar werden auch da neue Dinge ausprobiert und getestet. Aber man hofft, dass man sie niemals ernsthaft braucht. Das gilt ganz besonders, wenn es um Geräte geht, die ausdrücklich für den Katastrophenfall angeschafft worden sind.

So wie die letzten beiden Notstromaggregate, die dem Stadtkommando bisher noch gefehlt haben. Jetzt sind die – nach etlichen Lieferschwierigkeiten – endlich da.

Eines hat seinen Platz beim Drei-Dörfer-Haus in Gödestorf gefunden. Das zweite im Gerätehaus in Syke. Sechs kleinere Geräte sind schon länger vorhanden und auf ihre Einsatzorte bei anderen Ortsfeuerwehren verteilt. Damit ist das Notfallkonzept der Stadt Syke jetzt sozusagen fertig in der Schublade.

Notstrom-Planungen in Syke laufen seit 2017

Knapp 130.000 Euro hat sich die Stadt Syke das kosten lassen. Damit die Stadt und die Rettungskräfte einsatzfähig bleiben, falls etwas so Schlimmes passiert, dass über längere Zeit der Strom ausfällt. Seit 2017 liefen die Planungen dafür.

Das Notfallkonzept sieht die Feuerwehrhäuser als Schlüsselstellen an, die unbedingt arbeitsfähig gehalten werden müssen. In Gödestorf wäre die Sporthalle am Drei-Dörfer-Haus als Notfallunterkunft vorgesehen und der Sportplatz nebenan als Hubschrauberlandeplatz. Weil der nachts ausgeleuchtet werden müsste, kommt eines der beiden größeren Notstromaggregate nach Gödestorf. In Syke wären im Katastrophenfall der Krisenstab und die logistische Schaltzentrale untergebracht. Deshalb steht dort das zweite große Aggregat.

„Wir wollen ohne Probleme 24 Stunden am Stück autark arbeiten können“, erklärt der stellvertretende Stadtbrandmeister Jens Steinbüchel. Danach – also bei einem allgemeinen Stromausfall von mehr als 24 Stunden – würde dann der Landkreis den Katastrophenfall ausrufen. Und dann träte sein eigenes Nofallkonzept in Kraft.

„Das Thema Notstrom ist für uns jetzt abgeschlossen“, sagt Jens Steinbüchel. „Da sind wir vor der Lage.“ Heißt: vorbereitet.

Zivilschutz hat sich seit dem Kalten Krieg verändert

Wie notwendig solche Vorbereitungen sind, unterstreicht Bürgermeisterin Suse Laue. „Früher hat man immer gedacht: Zivilschutz ist, wenn der Krieg kommt. Das war dann nicht mehr so, und vieles ist runtergefahren worden.“ Angefangen bei den Sirenen, die heute zum großen Teil nicht mehr funktionieren oder sogar abmontiert sind. Und weiter über alte Konzepte, die nie angepasst und auf dem Stand der Zeit gehalten worden sind.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat 2021 dann nachdrücklich vor Augen geführt: Es gibt auch andere Szenarien, in denen unser Leben aus den Fugen gerät. Und wie abhängig wir in jeder Situation vom Strom sind. Ohne Strom funktioniert buchstäblich nichts. Darauf ist Syke jetzt ein Stückchen besser vorbereitet. Das ist das Zeichen, das Feuerwehr und Stadtverwaltung setzen wollen.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Diepholz: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Die Arbeitsgruppe, die sich jetzt fünf Jahre lang mit dem Konzept und seiner Umsetzung beschäftigt hat, ist deshalb keineswegs jetzt arbeitslos. Denn sie hat das nächste Thema schon auf dem sprichwörtlichen Schirm: „Extremwetterlagen“, sagt Jens Steinbüchel, „aufgeteilt in Wald- und Flächenbrände.“ Er erklärt: Die teils extreme Trockenheit der letzten Jahre hat die Feuerwehren der Stadt schon mit ungewöhnlichen Situationen konfrontiert. Sykes stellvertretender Ortsbrandmeister Matthias Horstmann führt das näher aus und erzählt von „hohen Flammenwänden auf bereits abgeernteten Feldern“, die selbst sehr erfahrene Einsatzkräfte so noch nie zuvor erlebt hatten.