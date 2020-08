Stress durch Sturm und Trockenheit

Syke – Auch in Syker Wäldern ist der Borkenkäfer ein Problem. Allerdings ein „moderates und beherrschbares“, wie es der Syker Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier bezeichnet. Der Sturm „Friederike“ im Januar 2018 und die Trockenheit der vergangenen zwei Jahre haben vielen Bäumen Stress verursacht. Es gibt zwei Stellen im Waldgebiet Westermark, an denen der Borkenkäfer danach leichtes Spiel hatte.

„Mehrere Bäume mussten wir fällen. Das betrifft allerdings lediglich eine Fläche von etwa 2 mal 0,3 Hektar“, sagt Tegtmeier. In Südniedersachsen, insbesondere im Harz und im Solling ist die Situation eine völlig andere: „Dort sieht es so aus wie nach dem großen Sturm im November 1972 hier in der Region“, erläutert Tegtmeier. „So, wie der Wald sich hier regeneriert hat, wird es auch in Südniedersachsen sein. Erforderlich dafür waren allerdings erheblicher Sachmittel- und Personaleinsatz, sowie anschließend viel Geduld“, führt er aus. Obwohl im laufenden Jahr vergleichsweise viel Regen fiel, hat der Waldboden nach den Worten des Revierförsters dennoch Defizite aus den Vorjahren aufzuholen.

Seit fast 200 Jahren werden hiesige Wälder nachhaltig bewirtschaftet. Aktuelle Richtschnur dabei ist das bereits 1991 von der Landesregierung beschlossene „LÖWE-Programm“ (Langfristige Ökologische Waldentwicklung).

Der Wald soll danach über einen angemessenen Baumbestand verfügen, der naturnah zu bewirtschaften ist. Die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes wird gefördert und die Öffentlichkeit soll über die vielfältigen Wirkungen des Waldes unterrichtet werden. „Dazu gehört dann auch, dass abgestorbene Bäume einmal stehen bleiben und damit Käfern, Insekten und Vögeln einen Lebensraum bieten. Totes Holz bildet eine wichtige Voraussetzung für Artenvielfalt im Wald. Der Wald sieht nicht immer aufgeräumt aus. Das soll er auch gar nicht“, erklärt der Förster.

Beispiele dafür finden sich in den Waldgebieten Friedeholz und Westermark vielfältig. „Wenn so ein Baum abstirbt, kommt in der Regel Licht an den Boden. Dadurch treiben dann Baumsamen aus, die für ganz natürlichen Nachwuchs sorgen“, sagt Tegtmeier und ergänzt: „Dabei müssen wir aber auch immer die Verkehrssicherungspflicht im Auge behalten. Steht so ein Baum an eine Straße oder an einem stark frequentierten Waldweg, müssen wir ihn fällen.“

Ziel bei der Verjüngung sei außerdem, die Hauptbaumarten ohne Zaun aufzuziehen: „Bei Buche und Ahorn klappt das ganz gut. Bei der Eiche kommen wir aber ohne Zäune nicht aus. Da sie langsamer wächst, hätte sie gegen Wildverbiss keine Chance“, erklärt Tegtmeier. Flora und Fauna befinden sich nach seinen Worten in den Syker Wäldern im Gleichgewicht. Damit das so bleibt, müssen allerdings jährlich etwa bis zu sieben Rehe auf 100 Hektar Wald entnommen werden. Wildschweine stellen dort nach Worten des Försters kein großes Problem dar. Im Gegenteil, sie lockern den Waldboden auf und regen damit Wachstum an. Landwirte, die benachbarte Felder bewirtschaften, sehen das erfahrungsgemäß ganz anders.

In den Syker Wäldern befinden sich mehrere Schlatts, ehemalige Wasserstellen in kleinen Senken. Durch fehlende Niederschläge der vergangenen Jahre sind diese inzwischen fast alle trockengefallen. Eine solche Stelle im Friedeholz war eigentlich 2018 zur Renaturierung vorgesehen. Birken wurden entfernt und dann fehlte der Regen. „Wir warten jetzt mal ab, wie die Natur sich hier entwickelt“, sagt der Förster, um gleich danach an einer Linde zu demonstrieren, wie sich die Trockenheit dort auswirkt. Flecken und Bohrmehl deuten darauf hin, dass dieser Baum sich im Sterbeprozess befindet. Wie auch eine etwa 150 Jahre alte Buche an einem Wirtschaftsweg, deren Krone schon vertrocknete Blätter trägt. „Diese Buche ist auch schon von Pilzen befallen. Wir werden sie im Herbst fällen müssen“, so Tegtmeier. „Das Holz ist für die Möbelproduktion nicht mehr geeignet.“

