Barrier Ortswehr: Streitthema Dienstbeteiligung

Barrien - Von Heiner Büntemeyer. Gegenwärtig verfügt die Freiwillige Feuerwehr Barrien über 61 Einsatzkräfte. Ob das im nächsten Jahr so bleiben wird, ist ungewiss, denn während der Jahreshauptversammlung am Sonnabend wurde heftig über zwei Themen diskutiert, die Auswirkungen haben dürften.

Zunächst zeigte sich Ortsbrandmeister Jens Seifert betroffen von einer gegen ihn gerichteten Dienstaufsichtsbeschwerde. Er hatte, nach Absprache im Ortskommando, einen stellvertretenden Gruppenführer von seinem Posten suspendiert. „Es gab Gründe dafür“, erklärte der Ortsbrandmeister.

Statt jedoch den Dienstweg einzuhalten und mit Stadtbrandmeister, Amtsleiter oder Bürgermeisterin zu sprechen, nahm sich der Zurückversetzte einen Rechtsanwalt und legte Dienstaufsichtsbeschwerde ein. „Das ist rechtlich völlig in Ordnung“, informierte Seifert einige erboste Mitglieder. Aber auch Stadtbrandmeister Stefan Schütte fand den Weg „nicht in Ordnung“, und Bürgermeisterin Suse Laue erklärte: „Es gibt andere Wege. Meine Tür ist immer offen“.

Es sei nie seine Absicht gewesen, „dass das an die Öffentlichkeit kommt“, erklärte der Suspendierte. Er habe sich vor einem Gespräch im Rathaus nur Rechtsberatung holen wollen. Morgen soll es im Rathaus ein Gespräch geben, dessen Ausgang das Ortskommando abwartet, ehe weitere Maßnahmen angedacht werden.

Fast 4 000 Einsatzstunden geleistet

Das zweite Thema, das für Diskussionen sorgte, war die vom Ortskommando beschlossene Mindestdienstbeteiligung. Zwar lag die Zahl der Einsätze 2016 mit 36 unter der von 2015, doch die bei Einsätzen und Übungsdiensten geleisteten fast 4 000 Einsatzstunden der Aktiven lag um 25 Prozent höher.

Allerdings verteilten sich die Einsatzstunden nicht gleichmäßig auf alle Aktiven. Eher im Gegenteil: Verschiedene Maßnahmen, die Dienstbeteiligung zu verbessern, blieben nach Seiferts Aussage erfolglos. Das sei auf Dauer nicht hinnehmbar. Es habe zudem bei Einsätzen auch schon mal „gehakt“, weil Einsatzkräfte nicht hinreichend geübt waren. „Das können wir uns nicht leisten“, schimpfte Seifert.

Daher wird in diesem Jahr von jedem Aktiven eine Mindestdienstbeteiligung erwartet. Wer nicht an mindestens sechs der angesetzten 20 Übungsdienste teilnimmt, wird in die „Passive Wehr“ versetzt, kann aber im Jahr darauf durch eine angemessene Dienstbeteiligung diesen Passus wieder rückgängig machen. Dagegen gab es keinen Widerspruch.

Sechs Dienste – oder Passivschaltung

Erst später dämmerte es einigen Mitgliedern, dass sie als Passive auch bei Wettkämpfen nicht startberechtigt sind. Sie hielten das nicht für angemessen, mussten sich aber belehren lassen, dass die Dienstvorschriften keine Wahl ließen. „Wir wollen euch nicht maßregeln, wir möchten euch zurückholen“, sagte Gruppenführer Marco Schablowski, der nach neun Dienstjahren sein Amt zur Verfügung stellte.

Vor diesem Hintergrund traten die Erfolge des vergangenen Jahres ein wenig in den Hintergrund: Das neue Löschfahrzeug (laut Gerätewart Thomas Wührmann „ein Quantensprung“) etwa, oder auch die ausgezeichnete Arbeit in der von Anja Seifert und ihrem Team geleiteten Kinderfeuerwehr sowie von Christoph Kamin und seinen Kameraden in der Jugendfeuerwehr.