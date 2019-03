Streitbarer Querdenker

Syke – Uwe Rüte ist tot. Er starb am vergangenen Samstag im Alter von 76 Jahren. Die Stadt verliert mit ihm einen streitbaren Querdenker, der sich jahrzehntelang in der Kommunalpolitik engagiert hatte.

Im November 1976 trat er seine erste Wahlperiode als Mitglied des Rats der Stadt Syke an. Zwei Jahre später wurde er in den Syker Ortsrat gewählt. Von 1994 bis 2000 sowie von 2004 bis 2006 war Uwe Rüte Ortsbürgermeister und von Februar 2000 bis Oktober 2001 ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Syke.

In Rütes Zeit als Ratsmitglied fielen die Entscheidungen für den Neubau der Realschule an ihrem heutigen Standort und den Neubau des Rathauses an ihrem alten, für der Bau der Nordumgehung und für die Verkehrsberuhigung der Hauptstraße. Rüte erwies sich als Freund eines offenen Worts, der keine Auseinandersetzung scheute, aber immer Argumenten zugänglich und für Kompromisse empfänglich war.

Sein Brot verdiente Uwe Rüte bei der Wasserschutzpolizei. Die Liebe zum Wasser war ein prägendes Element in seinem Leben – und noch darüber hinaus. Uwe Rüte hat sich eine Seebestattung gewünscht. mwa