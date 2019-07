Streit um Pfusch am Bau

Nur ein kleinerer in einer langen Liste von Baumängeln, aber ein offensichtlicher. Weil vorgegebene Maße nicht eingehalten wurden, kriegt Sandra Burgdorf jetzt ihr Küchenfenster nicht mehr auf. Schuld gibt sie dem Generalunternehmen, mit dem sie ihr Haus in Schnepke gebaut hat. Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Michael Walter. Sechs Erwachsene sitzen bei Sandra Burgdorf in Schnepke am Wohnzimmertisch. Sie lassen Fotos rumgehen und diskutieren intensiv. Es sind keine Urlaubserinnerungen, die sie da austauschen. Sie haben etwas gemeinsam: Alle haben ihr Haus mit der Firma Garant-Haus-Bau GmbH aus Bad Zwischenahn als Generalunternehmen gebaut, alle klagen über erheblichen Pfusch am Bau und geben dem Generalunternehmer die Schuld. Der hat allerdings größtenteils eine völlig andere Sichtweise und fordert noch offene Rechnungen in erheblicher Höhe ein.

Alles sind noch offene Verfahren. Die meisten der Bauherrn wollen daher ihre vollen Namen nicht in der Zeitung lesen.

Die Betroffenen

Die Mängelliste von Frank und Manuela aus Schnepke fängt an mit fehlenden Dehnungs- und Lüftungsfugen, geht weiter mit einer unsachgemäß verbauten Fußbodenheizung und endet mit einem Gutachten, das laut ihrer Aussage besagt, an ihrem Haus seien geltende Bauvorschriften nicht eingehalten worden.

Uwe und Martin sind Stiefvater und Stiefsohn. Beide bauen in Heiligenfelde mit Garant-Haus, beide klagen über „Fehler ohne Ende“ und hohe Beträge, die sie deshalb hätten nachfinanzieren müssen.

Davon kann auch Matthias aus Bremerhaven ein Lied singen. Ihn haben Sandra Burgdorf und ihre Mitstreiter im Internet kennengelernt. Seine Geschichte in Kurzform: Vertrag mit Garant-Haus, Baustopp, Anwalt, verstrichene Nachbesserungsfristen. Weiterbau neun Monate später mit eigenen Handwerkern und dabei angeblich grobe Mängel vorgefunden. Laut Gutachter über 100 000 Euro allein am Rohbau. Falsche Träger, Dachstuhl komplett noch mal neu, Türen zu schmal für den Rollstuhl seiner Frau. Ende 2018 ein erster Gerichtstermin „weil die noch Geld von uns wollten“.

Dokumentierte Mängel

Bei Sandra Burgdorf füllt die Liste der Beanstandungen ganze Aktenordner. Das liest sich dort dann auszugsweise so: falscher Bauantrag gestellt, Gebäudekörper falsch bemessen und falsch auf dem Grundstück positioniert, Bodenplatte zu schwach ausgelegt, Fenster nicht im Mauerwerk verankert. Falsche Bauhöhen führten dazu, dass im Erdgeschoss alle für den Fußleistenbereich geplanten Steckdosen jetzt unterhalb der Oberkante des Estrichs liegen und sich in der Küche die Fenster nicht mehr öffnen lassen, weil die Maße der bereits vor dem Hausbau vorhandenen Einbauküche nicht berücksichtigt wurden. Dadurch musste unter anderem eine Wand an einer Stelle abgetragen und an einer anderen wieder verlängert werden. Die Haustür sitzt krumm und schief in der Zarge, Dachfenster wurden schief eingebaut und der gesamte Dachstuhl war nach kürzester Zeit schwarz verfault. Die Hausanschlüsse wurden verfüllt, obwohl noch gar nicht verbunden. Da nimmt es sich beinahe als Lappalie aus, dass zahlreiche Klinker an der Außenwand beschädigt waren und die Dachrinne tropft, weil ihre Einzelteile nicht richtig zusammengefügt worden sind.

Um die 50 000 Euro hat Sandra Burgdorf laut eigener Aussage über das ursprüngliche Budget hinaus bereits ausgegeben. „Ich hab das Haus alleine zu Ende gebaut. Und jetzt wollen die noch Geld von mir, weil ich zwei Rechnungen nicht bezahlt habe.“

Psychische Belastung

Matthias lebt laut eigener Aussage seit einem Jahr mit drei Personen auf 30 Quadratmetern bei den Schwiegereltern. Er spricht von Schlafstörungen und Selbstmordgedanken. „Diese Firma zerstört Leben“, sagt er. „Sie treibt Menschen in den Ruin und in die Verzweiflung.“

Das kann allerdings Gerd Scheffler umgekehrt genauso sagen. Er ist Inhaber, Geschäftsführer und Gesellschafter der Garant-Haus-Bau GmbH. 1983 hat er die Firma gegründet und seitdem schätzungsweise 2500 Häuser zwischen Berlin und Frankfurt gebaut. Den Großteil davon in der Region Nordwest. Streitfälle wie diese gehen ihm an die Substanz. Seelisch, körperlich und finanziell. „Wir haben grob überschlagen etwa eine Viertelmillion Euro offene Forderungen insgesamt. Davon machen allein die hier geschilderten Fälle etwa 130- bis 140 000 Euro aus“, sagt Gerd Scheffler. „Der Rest verteilt sich auf eine ganze Reihe kleinerer Fälle, wo die Bauherren und wir sicherlich irgendwie im Guten zueinanderfinden werden. Aber diese Fälle hier, die machen uns richtig Stress. Weil die Bauherren Handwerkerrechnungen nicht gezahlt haben, für die wir in Vorleistung getreten sind.“

Die Schuldfrage

Scheffler bestreitet gar nicht, dass die aufgezählten Baumängel grundsätzlich existieren. Bei einigen stellt er aber in Frage, ob es überhaupt Mängel sind, bei anderen hält er die Bauherren selbst für verantwortlich. Vor allem, weil diese Mängel von Handwerkern verursacht worden seien, die nicht er als Generalunternehmer beauftragt habe, sondern von Handwerkern, die die Bauherren selbst engagiert hätten. „Das sind Arbeiten, die wir aus unserem Gesamtpaket nachträglich herausgenommen und den Bauherren vergütet haben“, sagt Scheffler. „Weil sie diese Gewerke in Eigenleistung erbringen wollten oder meinten, mit eigenen Handwerkern billiger bauen zu können.“

Die Vorwürfe, nicht nach Vorschrift gebaut sowie Gebäude falsch geplant zu haben, weist Gerd Scheffler allerdings weit von sich. Das bezieht sich zum Beispiel auf den Vorwurf von Frank und Manuela, die Dachlattung sei nicht normgerecht erstellt worden. Scheffler: „Wenn man frisches Holz verbaut und es dann austrocknet, zieht es sich zusammen. Das ist völlig normal. Dann sind die Latten hinterher ein bisschen kleiner. Dadurch werden die ja aber nicht schlechter.“

Und das bezieht sich auf Sandra Burgdorfs Vorwurf, ihr Haus sei vom Architekten bei der Planung falsch auf dem Grundstück positioniert worden. Scheffler: „Das Haus steht nicht an der falschen Stelle. Da gab es lediglich unterschiedliche Interpretationen, wo auf dem Plan der Messpunkt liegt.“ Sprich: An welchem Fleck ist beim Abstandmessen die Null?

Also sind die Bauherren tatsächlich alle selber schuld? „Nein“, sagt Gerd Scheffler. Aber er könne doch nicht für Fehler gerade stehen, die er nicht zu verantworten habe.

Bei Matthias aus Bremerhaven sei zum Beispiel im Vorfeld nie von einem behindertengerechten Bau die Rede gewesen, sagt Scheffler. Er glaubt, der Bauherr habe auf die falschen Ratgeber gehört. „Man kann im Rohbau immer noch Türen abflexen und breiter machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber da war ja vorher schon Schluss.“

Nicht auf sich sitzen lassen will Scheffler auch den Vorwurf, sein Unternehmen habe Fristen für Nachbesserungen verstreichen lassen. „Das kann man so nicht sagen“, erklärt Scheffler. „Für uns ist da die Frage entscheidend: Ist jemand grundsätzlich zahlungsbereit oder nicht? Wenn nicht, schmeißen wir nicht zusätzlich noch Geld hinterher. Nach dem Motto: Ich bezahl dich zwar nicht, aber du arbeitest bittschön trotzdem noch nach.“

Lediglich gegenüber Sandra Burgdorf räumt Gerd Scheffler ein, dass da „viele Dinge wirklich unglücklich gelaufen“ seien. Nicht zuletzt, weil sein Bauleiter mitten im laufenden Projekt die Firma verlassen habe. „Einen Nachfolger mussten wir erst mal suchen. Der Bauleiter einer anderen Firma hat in der Zwischenzeit ausgeholfen. Aber es hat da keine geordnete Übergabe gegeben.“ Die Probleme auf der Burgdorf-Baustelle hätten aber schon viel früher angefangen. „Das ging mit dem Dach los“, erinnert sich Gerd Scheffler. „Aber das war Eigenleistung. Das hat sie sich in Absprache vergüten lassen und den Auftrag selber vergeben. Dach, Trockenbau und Dachrinnen.“

Eine Antwort, mit der sich Sandra Burgdorf nicht zufriedengibt. „Selbst wenn ich diese Pfuscharbeiten rauslasse, bleiben noch die ganzen Mängel in Haftung von Garant bestehen“, sagt sie. „Bis auf den Elektriker hat jeder Handwerker und der Architekt Murks verursacht.“

Existenzfrage

Wer in diesem und den anderen Fällen letztlich Recht hat, müssen jetzt die Gerichte entscheiden. „Aber dabei gibt es nur Verlierer“, ist Gerd Schefflers Tochter Constanze überzeugt, die im Unternehmen ihres Vaters als Prokuristin tätig ist. „Das ist eine unbefriedigende Situation für alle.“ Ganz offen gibt sie zu: „Wegen dieser Fälle geht es für uns um Sein oder Nichtsein.“ Und Gerd Scheffler erklärt: Die offenen Forderungen hätten Löcher gerissen, die er nur schwer habe stopfen können. „Unsere Bilanz ist negativ. Seit Jahren schon. Wir konnten uns nur über Wasser halten, weil ich mein privates Geld mit eingebracht habe.“

Eine Konsequenz haben Vater und Tochter bereits gezogen: Garant-Haus ist inzwischen nicht mehr als Generalunternehmer tätig. „Wir machen nur noch Projektierung und Verkauf,“ sagt Gerd Scheffler. „Das heißt, wir bauen entweder selbst und verkaufen dann das fertige Haus oder wir verkaufen nur noch das Grundstück und vermitteln andere Unternehmen, mit denen der Käufer dann selber bauen kann.“

So wie aktuell zum Beispiel in Sudweyhe. Dort vermarktet Scheffler Grundstücke für insgesamt zehn Wohneinheiten in Einfamilien- und Doppelhäusern. Eigentlich hätten es zwölf werden sollen. Aber zwei Grundstücke hat inzwischen der TuS Sudweyhe als Erweiterungsflächen für sich erworben. „Vielleicht bauen wir die Doppelhäuser dort selber“, sagt Scheffler. „Ansonsten nur: Grundstück, Projektierung und Verkauf. Den Stress mit den Bauherren will ich mir mit meinen 69 Jahren nicht mehr länger antun. Und meiner Tochter auch nicht.“