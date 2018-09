Syke will Anliegerbeiträge für Straßensanierungen neu regeln

Syke - Von Michael Walter. Wie kann man die Kosten für Straßenerneuerungen gerechter verteilen als bisher? Mit dieser Frage beschäftigte sich am Donnerstag der Bauausschuss des Syker Rats. Eine konkrete Antwort darauf fand er zwar noch nicht. Sogenannte wiederkehrende Beiträge, wie sie seit April in Niedersachsen erlaubt sind, dürften dabei aber wohl kaum eine Rolle spielen.

Die Idee hat Charme: Alle Grundeigentümer zahlen jedes Jahr einen Beitrag für die Grunderneuerung verschlissener Straßen. Der Beitrag für den Einzelnen wäre gering, das Geld zweckgebunden, die Kasse der Stadtverwaltung stets prall gefüllt, und man müsste Sanierungsmaßnahmen nie mehr auf die lange Bank schieben. Die Sache hat nur einen Haken: Sie funktioniert so nicht.

Dr. Christian von Waldthausen ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und informierte den Ausschuss über die aktuelle Rechtslage. Seine Botschaft: Wenn alle ständig Beiträge zahlen, käme das einer verkappten Verkehrsinfrastruktursteuer gleich. Und die dürfen Kommunen nicht erheben. In anderen Bundesländern, wo wiederkehrende Beiträge schon lange erhoben werden, haben die Gerichte den Kommunen auf die Finger geklopft.

Folge: Die Stadt müsste unterschiedliche Abrechnungsgebiete festsetzen. Die müssten aber so definiert werden, dass jedem Anlieger eines Gebietes ein konkreter Vorteil von der Sanierung irgendeiner Straße innerhalb dieses Gebietes nachgewiesen werden kann. Von Waldthausen süffisant: „Das klingt spannend.“

Alternative: Aus dem Steuersäckel

Die jetzige Praxis: Am Ende einer Straßenerneuerung erhalten die Anlieger (und zwar nur die unmittelbaren Anlieger) eine mitunter horrende Beitragsrechnung, zahlbar innerhalb eines Monats.

Verglichen damit, könnten wiederkehrende Beiträge – weil deutlich geringer – bei den Anwohnern eine höhere Akzeptanz erzielen, so von Waldthausen. Dem gegenüber stünde aber ein deutlich höherer Erfassungsaufwand für die Verwaltung. „Da müssen Sie sich fragen: Lohnt sich das?“

Zumal es durchaus Alternativen zu beidem gibt. Zum Beispiel könne die Stadt mit den Anliegern ja auch Ablöseverträge über die Beiträge schließen. Vorab und auf Basis der Kostenschätzung für die Sanierungsmaßnahme. Die Anlieger müssten bezahlen, „bevor die Beitragspflicht entsteht“ – also bevor die Sanierung beendet ist. „Und diesen Punkt haben Sie ja in der Hand“, so von Waldthausen. „Etwa indem Sie sagen: Die letzten zehn Bäume machen wir erst mal nicht.“ Damit wäre Zeit gewonnen, in der die Anlieger die Ablöseverträge ratenweise abstottern könnten. Über Jahre.

Kompletter Beitragsverzicht möglich

Andere Alternative: Komplett auf Beiträge zu verzichten. „Sie sind nicht verpflichtet, welche zu erheben“, so von Waldthausen. Die Stadt könne Straßenerneuerungen auch komplett aus dem Steuersäckel finanzieren – und dazu die Grundsteuer anheben. Nachteil: Steuergelder dürfen nicht zweckgebunden erhoben werden.

Bürgermeisterin Suse Laue ergänzte: Dies sei auch gerade die aktuelle Diskussion in Niedersachsen, die Beiträge gänzlich abzuschaffen.

Karsten Bödeker (SPD) lenkte das Augenmerk auf einen weiteren Aspekt: Die enge Personalsituation im Tiefbauamt. Planung und Abwicklung von Baustellen sind nur in begrenzter Zahl möglich. „Wie viele Straßen im Jahr schaffen wir überhaupt?“

Der Ausschuss will das Thema zu einem späteren Zeitpunkt weiter beraten.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa